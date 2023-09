Grüne Wien/Stark, Pickl: Stadtteil Norwestbahnhof muss klimafreundlicher werden

Wien (OTS) - „Die Rot-Pinke Stadtregierung spricht immer gerne von von klimafreundlicher Moblität, aber wenn man die aktuellen Planungen zum Nordwestbahnhof genau anschaut, ist davon zu wenig zu sehen“, so der Planungssprecher der Grünen Wien, Kilian Stark, anlässlich der heute präsentierten Planungen zum neuen Stadtteil. „Tatsächlich soll die nach Wiener Bauordnung maximal erlaubte Anzahl an Tiefgaragenparkplätzen vorgeschrieben werden. Das bedeutet, alte Mobilität weiterhin für die Zukunft festzuzurren“, so Stark.

Die Grünen Wien fordern, dass die Stadtregierung ihren Worten auch Taten folgen lässt und ein wirklich autoreduziertes Stadtviertel errichtet. Dazu braucht es eine bessere Anbindung und viel weniger Garagenplätze. Das macht die Mobiltiät klimafreundlicher und darüber hinaus auch Wohnen billiger.

Auch rund um den Nordwestbahnhof braucht es Nachbesserungen. Barbara Pickl, Bezirksvorsteherin Stellvertreterin in der Brigittenau: „Rund um den Norwestbahhnhof brauchen wir sichere Radwege und Verbesserungen für das Zufußgehen, damit Menschen auch ohne Auto gerne zum Norwestbahnhof kommen. Speziell die Wallensteinstraße braucht eine Verkehrsberuhigung und eine klimafreundliche Umgestaltung“.

