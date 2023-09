TÜV AUSTRIA #WiPreis 2023 – Neun Projekte auf der Short-List

114 Bewerbungen sind für die zwölfte Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis eingegangen, neun Projekte in drei Kategorien sind nun im Rennen.

Wien (OTS) - Neun Projekte, hinter denen 15 Akteurinnen und Akteure stehen, haben die Fachjury ganz besonders überzeugt. Mit der nunmehr veröffentlichten Short-List haben die Kandidatinnen und Kandidaten somit die erste wichtige Etappe am Weg zum diesjährigen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis genommen.

In der Kategorie „Universitäten – Dissertationen“ setzten sich der Mechatroniker DI Dr. Thomas Bergmayr, Johannes Kepler Universität Linz, Mathias Lechner, PhD, MSc, Computer-Wissenschafter am Institute of Science and Technology Austria, sowie die Bauingenieurin und Wissenschafterin DI Dr. Nadine Preßmair, Universität für Bodenkultur Wien, gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz durch.

In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen – Diplom-/Masterarbeiten“ wurden DI Leonhard Esterbauer, BSc, Masterstudium Software Engineering & Internet Computing, TU Wien, DI Alexander Gall, BSc, Masterstudium Visual Computing, TU Wien, sowie Michael Ulbig, MSc, BSc, Masterstudiengang Data Science & Engineering, Fachhochschule Oberösterreich, nominiert.

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ freuen sich die Maturantenteams der HTL Klagenfurt Mössingerstraße (Elektrotechnik), Christian Gerold, Dominik Mitterfellner, Florian Ortner und Silvana Oberhauser, ebenso wie Mechatroniker Bruno Kattinger, Lukas Bernhard und Leon Mramor von der HTL Wien 3 Rennweg über eine Nominierung. Im Rennen sind darüber hinaus das Kunststofftechnik-Team Marcel Mayer und Anna Winter aus dem TGM Wien 20.

27. November 2023 – Galaabend im Kuppelsaal der TU Wien

Die Siegerprojekte werden am 27. November 2023, 19.30 Uhr, im Kuppelsaal der TU Wien präsentiert. Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt.

TÜV AUSTRIA #WiPreis 2024

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Eingereicht werden können Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2022 ist. Bewerbungen zur 13. Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis sind bereits jetzt herzlich willkommen! Einreichschluss ist der 31. Juli 2024.



TÜV AUSTRIA #WiPreis 2024 Unter wipreis.tuvaustria.com bis 31. Juli 2024 einreichen

