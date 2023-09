Demenz & Würde: Angebote der Volkshilfe NÖ

Welt-Alzheimer-Tag am 21. September rückt Krankheit und Hilfe ins Rampenlicht

Wiener Neustadt (OTS) - Die Erkrankung Demenz verwirrt, nicht nur die Betroffenen, sondern alle, die mit der Person zu tun haben. Der lange, oft sehr intensive Weg des Abbaus der Kräfte und Fähigkeiten findet kaum Beachtung in der Öffentlichkeit und belastet so vor allem die Betroffenen und deren engstes Umfeld. Der Welt-Alzheimer-Tag am 21. September rückt die Krankheit ins Rampenlicht. Die Volkshilfe steht in Niederösterreich mit Angeboten, Ratgebern und finanzieller Unterstützung zur Seite.

Der Volkshilfe ist das Thema Demenz ein besonders wichtiges Anliegen, begegnet Menschen mit Demenz auf Augenhöhe, fördert die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und ruft die Gesellschaft dazu auf, diese Haltung auch im Alltag zu leben.

„Wir wollen den Blick auf die Krankheit verändern, die Angst davor nehmen und die pflegenden Angehörigen ermutigen Unterstützung in Anspruch zu nehmen“, so der Geschäftsführer der SERVICE MENSCH GmbH / Volkshilfe NÖ Gregor Tomschizek, „Menschen mit Demenz sollen solange wie möglich selbstbestimmt zuhause leben können. Wir unterstützen Betroffene und deren Angehörige dabei.“

„Wir möchten auch Menschen unterstützen, die sich finanziell nicht leicht tun“, erklärt der Präsident der Volkshilfe Prof. Ewald Sacher, „die Kosten sind einkommensabhängig gestaffelt und werden vom Land NÖ gefördert. Unseren KundInnen helfen wir bei Bedarf auch mit Mitteln aus dem Volkshilfe-Demenz-Fonds. Niemand darf allein gelassen werden. Wir helfen!“

Ein auf Pflege und Betreuung angewiesenes Familienmitglied stellt alle Beteiligten vor neue Herausforderungen. Körperliche sowie mentale Belastungen gehen mit dieser Verantwortung oftmals einher und geben den Betroffenen ein Gefühl der Überforderung und Hilflosigkeit. Einen Menschen zu pflegen, bedeutet für diesen ständig da zu sein. Die Bedürfnisse pflegender Familienmitglieder oder Angehöriger werden oft übersehen.

Kostenloser Ratgeber „Aktiv trotz Demenz“

Mit dem Ratgeber möchte die Volkshilfe den Betroffenen Hilfestellung bieten, denn pflegende Angehörige dürfen nicht die Pflegebedürftigen von morgen werden.

Bestellungen per E-Mail: ratgeber@noe-volkshilfe.at, Telefon: 02622 / 82200-6602

Unterstützung im Alltag

In Niederösterreich bietet die Volkshilfe mobile Pflege und Betreuung, soziale Alltagsbegleitung, 24-Stunden-Betreuung sowie viele weitere Möglichkeiten der Unterstützung an. So können Menschen solange wie möglich selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben.

Infos dazu: www.noe-volkshilfe.at/senioren, Service-Hotline: 0676 / 8676

