Ernst-Dziedzic zur rezenten Eskalation in Berg-Karabach: Krieg muss dringend verhindert werden

Grüne zeigen sich zutiefst besorgt über "Anti-Terror-Einsatz" Aserbaidschans und warnen vor weiterer Eskalation

Wien (OTS) - „Wir stehen möglicherweise vor einem Kriegsausbruch. Die Lage ist aufgrund des von Aserbaidschan gestarteten sogenannten 'Anti-Terror-Einsatzes' brandgefährlich. Die internationale Staatengemeinschaft muss jetzt dringend alle Hebel in Bewegung setzen, um einen Krieg zu verhindern und die desaströse humanitäre Situation rasch zu entschärfen“, sagt Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin der Grünen für Außenpolitik und Menschenrechte.

Aserbaidschan hat heute, Dienstag, mit "Anti-Terror-Einsätzen" in der Region Berg-Karabach begonnen. Die Lage ist unübersichtlich, teilweise ist von Artilleriebeschüssen die Rede. Die Einsätze richteten sich gegen armenische Kräfte, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit.

„Ich bin zutiefst besorgt wegen der Möglichkeit eines vollausgewachsenen Krieges zwischen Aserbaidschan und Armenien rund um Berg-Karabach. Zur Eskalation tragen auch die Truppenstationierungen beider Seiten an den Landesgrenzen sowie die Waffenlieferungen in das Krisengebiet bei. Damit muss Schluss sein. Jetzt muss alles Menschenmögliche unternommen werden, um eine Rückkehr zum Dialog voranzutreiben und die Stabilität in der Region unter Einhaltung des Völkerrechts zu gewährleisten“, betont Ernst-Dziedzic.

