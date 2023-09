Schultersaisonen von zunehmender Relevanz für Kärntens Tourismus

4. Jahr der Herbstoffensive, neue Initiative für die Vorsaison 2024 am Start

Klagenfurt (OTS) - Nach einem herausfordernden Sommer geht Kärntens Tourismus mit voller Kraft in den Herbst. Auch heuer unterstützt das Land Kärnten gemeinsam mit der Kärnten Werbung und den Tourismusregionen die Saisonverlängerung. Hierfür werden von allen Partnern insgesamt rund 1,5 Mio Euro in neue Angebote und eine umfassende Herbstkampagne investiert.

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: „Kärnten ist als Urlaubsland weiterhin sehr attraktiv und wir blicken nach einem herausfordernden Sommer vorsichtig optimistisch in den Herbst und in den Winter. Wir merken, dass die Lage sich im Spätsommer auch dank des Sonderbudgets des Landes gebessert hat und die Nachfrage wieder ansteigt. Doch die Buchungen erfolgen immer kurzfristiger. Das ist für die Betriebe genauso wie die allgemeine wirtschaftliche Situation und der Wetterwandel eine Herausausforderung. Gerade die Wetterkapriolen im heurigen Sommer haben uns einmal mehr bestätigt, wie essentiell Investitionen in wetterunabhängige Infrastruktur und in ganzjährige Angebote sind. Mit den Kärntner Badehäusern können Gäste das Seenerlebnis ganzjährig genießen. Investitionen in weitere Badehäuser und in saisonverlängernde Maßnahmen sind heute wichtiger denn je. Dafür werden wir im Herbst einen Infrastrukturgipfel abhalten, um die kommenden Jahre zu planen. Mit der erfolgreichen Herbstoffensive haben wir bisher über eine Million Euro investiert. Diesen Weg schlagen wir künftig auch für die Vorsaison ein und schaffen neue Natur-Aktiv-Angebote, um auch im Frühjahr mehr Gäste von Kärnten überzeugen zu können.

Für Josef Petritsch, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft, WKK, sind „beherzte Investitionsmaßnahmen und ein klares Bekenntnis zu saisonverlängernden Maßnahmen die zentralen Erkenntnisse aus der Sommersaison 2023. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Gelingen haben wir hier in Kärnten.“

Potenzial für durchgängige Saison

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Das Reisen außerhalb der Hauptsaison wird vermehrt in Betracht gezogen. 53 % der Kärnten Herbstgäste sind Paare, durch die Herbstferien in Österreich und Deutschland ist der Herbst aber auch eine attraktive Reisesaison für Familien. Bedingt durch die klimatischen Veränderungen wird der Herbst weiter an Relevanz gewinnen und hat großes Potenzial für eine durchgängige Saison bis zum Ende der österreichischen Herbstferien.“

Herbstkampagne 2023 mit Fokus auf die Themen Erholung, Wandern, Kulinarik & Kultur

Der Start in die Herbstmonate ist von einem stabilen Spätsommerwetter begleitet. Weiter Lust auf Herbsturlaub in Kärnten machen soll die gemeinsame Herbstkampagne der Kärnten Werbung mit allen neun Kärntner Tourismusregionen und Urlaub am Bauernhof. Schwerpunktmäßig werden die Werbemaßnahmen in den Zielmärkten Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Italien gesetzt. Der umfassende Marketingmix bestehend aus TV- und Radiokampagnen, Podcasts, Printanzeigen, Advertorials, Kinospots, Online-Marketing und Social Media läuft noch bis Ende Oktober. Bis Ende November läuft die Wellness-Kampagne mit ausgewählten Partnerbetrieben.

Die zentralen Themen der Herbstkampagne 2023 sind Wandern, Kulinarik & Kultur und Erholung. Ehrenbrandtner dazu: „Erholung hat sich zum Urlaubsmotiv Nr.1 entwickelt. Unsere Gäste suchen und finden Erholung in der Natur und am Wasser und da haben wir in Kärnten beste Voraussetzungen. Das ist die Kombination, die wir auch ins Schaufenster stellen.“ 79 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Reisen ihrem mentalen und emotionalen Wohlbefinden mehr hilft als andere Formen der Selbstfürsorge, so das Ergebnis einer Umfrage von booking.com. 42 % möchten den Fokus in ihrer Auszeit auf die geistige und körperliche Gesundheit legen – dies schließt auch Retreats ein.

Das Kärntner Herbstangebot in der werblichen Auslage

Yoga, Ayurveda, Waldbaden, Wandern am Heilklimaweg, Seenwellness Festival uvm.

Abseits von traditionellen Angeboten rücken die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund, und Kärnten präsentiert sich als genau der Schauplatz, der diese Bedürfnisse mit innovativen Konzepten erfüllt. Tourismusregionen und Betriebe haben dazu passende Urlaubsangebote geschnürt, die im Zentrum der zusätzlichen Kommunikationsmaßnahmen zum Thema Erholung im Herbst stehen: U.a. sind dies Yoga Retreats an ungewöhnlichen Orten wie zB. Yoga im Berg in Bad Bleiberg, Herbstwandern entlang des Heilklimatischen Wanderweges im Lesachtal oder das Seenwellness-Festival am Klopeiner See.

Badehäuser für ganzjähriges Seenerlebnis

Kärntens Badeseen bieten auch im Herbst einen hohen Wellness-Faktor. Im Werzers Badehaus in Pörtschach genießt man genauso wie im Badehaus Millstätter See und im Badehaus am Klopeiner See modern ausgestattete Bade- und Wellnesslandschaften vom Feinsten.

Wandern im Herbst beliebteste Aktivität

73 % der Kärnten Herbstgäste geben das Wandern als beliebteste Urlaubsaktivität an. Ob Gipfel erklimmen, geführte Wanderungen mit den Natur Aktiv Guides oder gemütliches Wandern mit Seeblick: Die Herbstidylle ist perfekt geeignet für zahlreiche sportliche Aktivitäten und genussvolle Gaumenfreuden in den Kärntner Almhütten. Besonderer Tipp: Perfekt zur Ruhe kommen auf Wegen die inspirieren – auf den 20 Slow Trails in sechs Kärntner Regionen. Wer hoch hinaus möchte – quer durch Kärnten bieten Bergbahnen bequemes Gipfelerlebnis bis weit in den Herbst hinein.

Kulinarische Feste und Entdeckungsreisen

Ob beispielsweise die Tage der Alpe-Adria-Küche in Klagenfurt, die Kulinarischen Nächte in Bad Kleinkirchheim, der Kulinarische Herbstreigen in der Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim – Nockberge, rund um den Wörthersee die See.Ess.Spiele oder das Käsefestival in Kötschach-Mauthen – allesamt bieten sie köstliche Reiseanlässe und kulinarische Erlebnisse für Kärntens Herbstgäste. Den Produzenten über die Schulter schauen kann man bei Reisen in die drei Slow Food Travel Regionen Lesachtal-Gailtal-Weissensee, dem Lavanttal und der Region Mittelkärnten. „Kulinarik ist für 16 % unserer Gäste reiseentscheidend und für 58 % der Gäste zählt das Genießen regionaler Speisen und Getränke zu den Top Ten der Urlaubsaktivitäten. Slow Food Kärnten, die kulinarischen Feste und Märkte bereichern das touristische Angebot Kärntens und sind ein wertvoller Anreiz für die Destinationsentscheidung“, sagt Ehrenbrandtner.

Alles auf eine Karte setzen!

Über 120 Ausflugsziele auf einer Karte inklusive tollen Bonuspartnern und attraktiven Ermäßigungen: Mit der Kärnten Card profitieren Herbsturlauber gleich doppelt: Denn in der Nachsaison ist die Karte für eine Woche bereits um 52 Euro für Erwachsene und um 27 Euro für Kinder erhältlich. Außerdem bieten zahlreiche regionale Erlebniskarten ebenso Zugaben und Inklusivleistungen für Herbsturlaube an.

Alle Infos und Angebote im Kärntner Herbst:

kaernten.at/herbsturlaub, kaernten.at/erholung

Zu den Herbstangeboten www.kaernten.at/herbsturlaub

