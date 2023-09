„Lichtblicke“ im Wiener Prater - Freiluftausstellung der Wiener Berufsfotografie eröffnet

Von 18. September bis 16. Oktober 2023 präsentiert die Landesinnung Wien der Berufsfotografie den Wienerinnen und Wienern, die durch den Landespreis ausgezeichneten Werke.

Wien (OTS) - Bei blauem Himmel und vor zahlreichen Gästen eröffnete die Landesinnung Wien der Berufsfotografie am gestrigen Montag die Freiluftausstellung „Lichtblicke“ im Wiener Prater. Diese Leistungsschau der Wiener Berufsfotografie lädt dazu ein, die Vielfalt professioneller Fotografie im Großformat zu erkunden: von einnehmenden Porträts über wunderschöne Aufnahmen von Tier, Natur und Landschaft bis hin zu Reportage-Bildern aus Krisengebieten sowie der Inszenierung von Produkten für Werbung und Marketing.

Bei den 25 Werken handelt es sich zudem um die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Landespreises der Berufsfotografie. Details zu den Werken und ausstellenden Berufsfotografen finden Sie unter berufsfotografie-wien.at/lichtblicke.

„Die Fotografie berührt uns und bringt uns zum Nachdenken. Zudem schafft sie es wie kein anderes Medium, den flüchtigsten Augenblicken einen zeitlosen Charakter zu verleihen. Diese prämierten und vielfältigen Werke unserer Mitglieder sind nun für alle Wienerinnen und Wiener – inmitten einer Institution wie dem Wiener Prater – erlebbar“, so Innungsmeister Ulrich Schnarr bei der Eröffnung.

In Vertretung von Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck würdigt Vizepräsident Hans Arsenovic den Wert der Berufsfotografie: „Die Landesinnung Wien hat mittlerweile über 2.800 Mitglieder. Was die Berufsfotografie zu leisten mag, sehen wir in dieser wirklich großartigen Ausstellung, die die gute und wichtige Zusammenarbeit der Wirtschaftskammer Wien, mit den Wiener Betrieben und der Wiener Bevölkerung verstärken und unterstreichen soll!“

Noch bis 16. Oktober 2023 können die Fotografien, welche auf eine Größe von 1,40 Meter mal 1,40 Meter ausgearbeitet wurden, im Wiener Prater entlang des Weges zwischen Schweizerhausplatz über den Wurstelplatz bis zum Anfang der Straße des Ersten Mai bestaunt werden.

Weitere Bilder und Eindrücke der Ausstellungseröffnung finden Sie in der Fotogalerie unter: https://flic.kr/s/aHBqjAVfn5

