Erwin’s Corner läutet einen kulinarischen Herbst ein

Nachhaltige Lebensmittel im 2. Bezirk bereichern das Grätzl

Wien/ Leopoldstadt (OTS) - Erwin’s Corner - Delikatessen und mehr - begeht seinen ersten Herbst mit kulinarisch hochwertigen POP-UP Events gemeinsam mit dem Grätzel Nachbarn „Champagne Charakters“ aus München, der sich auf den Verkauf von hochwertigem Winzerchampager spezialisiert hat. Das Wiener Kameliterviertel ist seit jeher bekannt für lukullische Genüsse und ein dementsprechend facettenreiches Angebot an hochwertigen Lebensmitteln und Getränken aus unterschiedlichsten Regionen.

Als Erwin Marcov vor einigen Monaten seinen Feinkostladen Erwin’s Corner am Kameliterplatz eröffnete, hätte er nie erwartet, wie bereichernd seine Nachbarn und Grätzelkund:innen sind. „Ein wertschätzenderes und freundlicheres Umfeld, hätte ich mir nicht wünschen können, vom Bezirksvorsteher Alexander Nikolai bis hin zu meinen direkten Lokalnachbarn Champagne Charakters, allen voran die Geschäftsführerin Nicola Neumann oder den Nachbarn direkt über meinem Geschäft, unterstützen wir uns alle gegenseitig,“ schwärmt der ambitionierte Geschäftsführer.

So geht Nachbarschaft!

Marcov hat sich mit Erwin’s Corner auf nachhaltige, ökologische Lebensmittel aus Österreich, Kroatien und den Nachbarländern konzentriert. Vor allem die intensive Zusammenarbeit mit Klein- und Familienunternehmen aus dem landwirtschaftlichen Bereich garantiert biologische Produkte, ohne Zusatzstoffe, nachhaltig produziert und mit einer Ursprungsgarantie. Alle Produkte werden von Erwin Marcov handverlesen ausgesucht. Die Leidenschaft für ursprüngliches Essen, verdankt Herr Marcov seiner Großmutter. Der gebürtige Rumäne erinnert sich gerne zurück: „Die Küche meiner Kindheit, war bescheiden, aber herzhaft; in der Mitte ein Holzofen, am Herd eine Kümmelsuppe, in der Hand ein frisch gebackenes Brot und um den Tisch meine Familie und alle waren glücklich.“

Und genau dieses Gefühl will Erwin Marcov mit seinem Erwin’s Corner seinen Kund:innen vermitteln:

„Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sämtliche kulinarischen Schätze aus Österreich, Kroatien und den Nachbarländern an einen Ort zu bringen und mit meinen Kund:innen zu teilen.“

Mittlerweile umfasst das Sortiment knapp 300 Produkte von 50 Landwirt:innen, die im Laden oder im Online-Shop erworben werden können.

Und hier ein Ausblick auf die kommenden POP-UP Events im Herbst 2023; diese vermischen herrlichen Champagner – ausgesucht von den Champagne Charakters - mit bodenständigem Gaumengenuss aus Erwin’s Corner:

• Erwin’s Pastrami Sandwiches & Champagne - September 22, 2023 16:00

• Erwin’s Austern & Champagne - Oktober 6, 2023 16:00

• Erwin’s Sardellen-Variation & Champagne - Oktober 27, 2023 16:00

• Erwin’s Käse & Pršut (kroat. Prosciutto) & Champagne – November 3, 2023 16:00

• Erwin’s Best of Mangalitza & Champagne - November 24, 2023 16:00

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kathrin Anna Hoffmann/ Presse & PR

Erwin’s Corner GmbH

Karmeliterplatz 2/G1

A-1020, Wien

+43 676 433 93 12

info @ erwinscorner.com

https://erwinscorner.com