Grüne/Blimlinger: Wer Weidel einlädt, hofiert Rechtsextreme

FPÖ-AfD Schulterschluss zur Verbreitung von Verschwörungsmythen ist inakzeptabel

Wien (OTS) - „Die FPÖ setzt mit der Einladung von Alice Weidel ein klares Zeichen in Richtung Rechtsextremismus. Bei der gemeinsamen heutigen Pressekonferenz der beiden Fraktionsvorsitzenden wurden gezielt Verschwörungsmythen und antisemitische Stereotype verbreitet. Die AfD, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird, steht nicht nur wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen unter Beobachtung, sondern zeigt in zahlreichen Aussagen ihre Verankerung im Rechtsextremismus“, kritisiert Eva Blimlinger, Sprecherin der Grünen für Rechtsextremismus, die heutigen gemeinsamen Veranstaltungen von FPÖ und AfD.

„Weidel ist die Galionsfigur der Rechtsextremen in Deutschland. Dass sie bei der heutigen Pressekonferenz weiter Hass, Hetze und die auch von Kickl geschürten Verschwörungsmythen über so genannte 'selbsternannte Eliten' verbreitet, ist schlimm genug. Nicht genug damit, auch Antisemitismus wird salonfähig gemacht. Sie zu hofieren ist ein klares Signal der FPÖ an den Rechtsextremismus“, sagt Blimlinger.

„Doch damit nicht genug: Weidel wird heute einen Vortrag halten, zu dem nur FPÖ-Klubmitglieder zugelassen sind. Eine exklusive rechtsextreme Truppe, die offensichtlich die Öffentlichkeit ausschließt, um nicht zu erfahren, welche Pläne die beiden Fraktionsvorsitzenden Weidel und Kickl für das europäische rechtsextreme Netzwerk haben“, hält Blimlinger fest.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6317

presse @ gruene.at