ORF-Programmpräsentation 2024: FÜR DICH UND MICH UND ALLE

Programmhighlights 2024 an 366 Tagen auf vier TV-Sendern, zwölf Radiosendern und auf den digitalen Angeboten

Wien (OTS) - „Programm für dich und mich und alle“ lautet das Motto der ORF-Programmpräsentation 2024, die ein multimediales Feuerwerk an Innovationen und Programm-Highlights zündet. Ob lineare TV-Angebote in ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF SPORT +, ob die Radio-Sender Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios, ob digitale Angebote auf der neuen ORF-Streaming-Plattform ORF ON, den weiterentwickelten Digitalangeboten Topos, Sound, ORF.at oder auf dem neuen Kids-Screen – im Rahmen der ORF-Strategie „ORF für alle“ legen die multimedialen ORF-Angebote besonderen Fokus darauf, breitgefächert und für alle Menschen in Österreich Ansprechpartner zu sein.

Denn: Als Rundfunk der Gesellschaft bietet der ORF aus tiefster Überzeugung Programm, in dem sich alle Menschen in diesem Land wiederfinden. Dies gelingt mit großem Erfolg und Rückhalt: Die vielfältigen Leistungen der Sendergruppe werden von der großen Mehrheit der österreichischen Bevölkerung nachhaltig angenommen. 6,4 Millionen Menschen nutzen jeden Tag zumindest ein ORF-Angebot im Fernsehen, im Radio, Online oder auf Social Media – das sind 95 Prozent der Bevölkerung, die den ORF in ihren Lebensalltag integrieren.

Mit den heute, am Dienstag, dem 19. September 2023, im Rahmen einer Preview der ORF-Programmpräsentation vor Journalistinnen und Journalisten präsentierten Inhalten unterstreicht der ORF den verbindenden Charakter dieses breitenwirksamen öffentlich-rechtlichen Medienangebots, denn 2024 macht der ORF an 366 Tagen auf vier TV-Sendern, zwölf Radiosendern und den digitalen Angeboten „Programm für dich und mich und alle“ – und das für rund 50 Cent ORF-Beitrag pro Tag und Haushalt.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ein ‚ORF für alle‘ liefert mit Überzeugung ein ‚Programm für alle‘ – und genau das machen wir 2024. Die Einführung der Haushaltsabgabe ist kein Ruhekissen für uns – ganz im Gegenteil. Sie ist Ansporn und Verpflichtung, unseren Auftrag noch besser in Programmangebote zu gießen, die für möglichst viele Menschen in Österreich Identifikation und Anknüpfung bieten. Der Küniglberg mit dem ORF-Mediencampus ist mit seinen 261 Metern Seehöhe völlig ungeeignet für den oft zitierten Elfenbeinturm. Der ORF und seine Mitarbeiter:innen sind auf Augenhöhe mit den Menschen in Österreich. Das spiegeln die zahlreichen Innovationen, die wir im neuen Programmjahr starten, eindrucksvoll wider. ,Weniger Pro-Kopf-Beitrag für die Österreicher:innen, mehr ORF-Angebot‘ ist keine Marketing-Floskel, sondern Ergebnis harter Arbeit einer topmotivierten ORF-Belegschaft, die im Dienst der Menschen in diesem Land alles daransetzt, dass sie tagtäglich ein vertrauenswürdiges, vielschichtiges und hochqualitatives multimediales Programm liefert, welches möglichst allen nützt.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Neue Dokuleisten für die jüngeren Zielgruppen, mehr Diskussionsformate denn je, frische Unterhaltung in herausfordernden Zeiten, Top-Fiction auf internationalem Niveau und ein runderneuertes Programmangebot für Kinder – all das bieten wir in der kommenden Saison unserem Publikum. Mit unseren neuen Formaten sind wir ganz nah an den Lebenswelten der Österreicherinnen und Österreicher und nutzen dabei gezielt die Möglichkeiten der neuen Mediathek. Mit frischen und multimedial gedachten Produktionen, großen Events sowie bewährten und beim Publikum beliebten Formaten bieten wir im ,ORF für alle‘ ein abwechslungsreiches ,Programm für alle‘.“

Für alle, die mehr wollen, liefern die ORF-Angebote 2024 in den kommenden Monaten und 2024 noch mehr Content für alle – und vor allem viel Neues! Große Shows zu den Themen Musik, Quiz oder Kabarett. Noch mehr und neue Informationsangebote. Neue Doku-Reihen, Diskussionsformate und Magazine. Schöne Blicke ins Land und zu den Menschen. Neues von beliebten Klassikern. Spannende Krimis, mitreißende Dramen und atemberaubend lustige Filme. Von Mystery-Thrillern bis True Crime. Dazu multimediale Storys auf ORF Topos, neue Formate für Young Audience, zusätzlich zum OKIDOKI-Kinderprogramm der neue digitale Kids Screen – und erstmals Streamen für alle – mit der neuen Plattform ORF ON!

ORF 1 präsentiert u. a. neue Sendungen für Publikumsteilnahme und startet Feedback-Formate wie „Frag das ganze Land“, „Fightclub“ (AT) und „Europa und der Bürger“. Konsumentenschutz und Service forcieren das neue Unternehmer-Format „YOU ARE HIRED ... vielleicht“ (AT), das Rechtsberatungs-Format für die Next-Gen „Kainz und Kamp“, sowie Mirjam Weichselbraun in der Doku-Reihe „Ist das so?“. Das neue Angebot „Brennpunkt live“ (Diskussionsformat) geht als Spin-off der Reportagereihe „Brennpunkt Österreich“ (Reportagen) Problemen im gesellschaftlichen Zusammenleben auf den Grund. Das neue „ZIB-Magazin XLarge“ soll jungen Menschen helfen, das aktuelle Zeitgeschehen einzuordnen, und widmet sich für sie relevanten Themen wie Arbeit und Beziehung. Außerdem neu: Eine multimediale Young-History-Leiste, eine True-Crime-Reihe und mehr smart-produzierte (Begleit-)Coverage als Mehrwert für heimische Live-Events im ORF-TV.

Unterhaltung made in A garantieren die Frühjahrs-Show „Die große Chance“ und das „Dancing Stars“-Casting im Herbst, sowie die ORF-Show-Innovationen „Es kommt, wie’s kommt“, „Hier spielt die Musik“, „Clever – Die Wissensshow“, „Hossa – Die güldene Schlagernacht“ und „Es wird heiß – Die großen Grillmeisterschaften“.

Ein Feuerwerk an Premieren liefern auch die ORF-1-Film/Serien-Highlights mit den koproduzierten Event-Serien „School of Champions“, „Schnee“, „Biester“ und „Hunyadi“, sowie neue ORF-Landkrimis und Bewährtes der dienstägigen „Soko“-Einsatzteams. Zudem feiert die Stipsits-Verfilmung „Kopftuchmafia“ ebenso Premiere wie die Fortsetzung des Publikumserfolgs „Die Macht der Kränkung“, „Dok 1“ liefert zahlreiche neue, hintergründige Einblicke in aktuelle Themengebiete und die „Dienstag Nacht“ Nachschub für die Lachmuskeln. In „Die Welt von der maschek-Seite“ (AT) werfen die beiden mascheks ab 2024 einmal pro Monat einen Blick auf das Weltgeschehen.

„Erfahren“ ist auch ein Schlüsselwort für die Programmhighlights von ORF 2 – mit dem Ausbau der Info-Kompetenz dank eines neuen Korrespondenten-Magazins, einer Verlängerung der Mittags-ZIBs am Wochenende und einem neuen Samstag-Vorabendmagazin der Landesstudios. Große Sonderberichterstattungsstrecken begleiten und erklären das Superwahljahr 2024 mit fünf nationalen und internationalen Entscheidungen. Multimediale Themen-Schwerpunkte werden in Sonderausgaben der erfolgreichen ORF-Magazine und weiteren Angeboten behandelt – für das neue Programmjahr in Planung: Schwerpunkt-Wochen zu Gesundheit, Pflege und 75 Jahre Menschenrechten (u. a. mit einer „ZIB 2 History“).

Direkt aus den Bundesländern kommen sowohl neue „Bürgerforum“-Ausgaben, die regionalen Themen Gehör geben und dort präsent sind, wo das Publikum zu Hause ist, als auch ein neues Samstag-Vorabend-Magazin, das unter dem Titel „Ein Sommer in …“ alle neun Bundesländer präsentiert.

Neu sind auch die Formate „Sagenjäger“ mit Max Müller und das Tiermagazin „Tierische Augenblicke“. „Universum“ präsentiert auch 2024 die Naturschönheiten des Landes und widmet sich u. a. dem Arlberg. Hermann Maier durchstreift das Zillertal auf der Suche nach unverwechselbarer Fauna und Flora. Weitere Highlights der vielgerühmten Naturleiste: Dokus über das ungezähmte Vietnam, Geheimnisse Indiens und die Phantome der Wüste: Löwen. „Universum History“ beleuchtet die dunkle Seite von Maria Theresia und die wahre Geschichte von Kaiser Franz Joseph – beides in aufwendigen Reenactments. Der Noricum-Skandal wird in „Menschen und Mächte“ aufgerollt und „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“ werfen neue Blicke auf die Geschichte Österreichs. Neu und heiß ersehnt sind auch Film- und Serien-Hits wie neue Folgen des internationalen Events „Vienna Blood“, die Event-Serie „Kafka“ zum 100. Todestags des Schriftstellers und Neues von Publikums-Dauerbrennern wie „Tatort“, „Die Toten vom Bodensee“ und „Bergdoktor“ sowie zahlreiche Filmpremieren, u. a. Harald Krassnitzer als „Engel mit beschränkter Haftung“ oder Adele Neuhauser „Ungeschminkt“.

2024 startet ORF ON

Das alles wird nicht nur linear ausgestrahlt: 2024 wartet der ORF mit zahlreichen Innovationen im Digitalbereich auf und startet mit ORF ON eine neue Streaming-Plattform für Österreich! Programmqualität und inhaltliche Vielfalt zeichnen den digitalen Flagshipstore des ORF aus, der die beliebtesten TV-Inhalte des Landes online neu erlebbar macht – mit neuem Design, neuen Features und neuer User-Experience. Auf ORF ON sind Videos künftig zumeist ein halbes Jahr, vielfach sogar zeitlich unbegrenzt, on demand abrufbar, wodurch ein noch reichhaltigeres öffentlich-rechtliches Content-Angebot entsteht.

Auch für die Jüngsten hält das kommende Jahr viel Neues bereit: Mit einem eigenen Streaming-Angebot für Kinder schafft der ORF ein werbe-und gewaltfreies Programmumfeld für die Generation Alpha, dem Kinder und Eltern gleichermaßen vertrauen können. Eingebettet in die Videoplattform ORF ON bieten ein durchgängiger Live-Streaming-Kanal für Kinder und das begleitende On-demand-Portal ein flexibel nutzbares und pädagogisch wertvolles Gesamtangebot, das sich aus exklusiven Neuproduktionen, dem aktuellen ORF-TV-Kinderprogramm („OKIDOKI“), Archivschätzen des ORF sowie sorgfältig ausgewählten internationalen Kaufprogrammen speist. Dabei wird mit altersgerechter Information und Unterhaltung Wissen und Bildung vermittelt, Service und Orientierung geboten, Neugierde und Kreativität gefördert sowie zu ausreichender Bewegung und einem gesunden Lebensstil animiert. Information auf Augenhöhe bieten u. a. die Sendung „Hallo, was machst Du?“, in der Berufsbilder lebhaft vorgestellt werden, und das Ratgeber-Format „Ganz Ohr“. Für Unterhaltung sorgt u. a. ein kindergerechtes Talk-Format, ein neues Kinderyoga-Format mit Schulklassen und Kindergartenkindern wiederum fördert den Spaß an der Bewegung. Weiters sind eigene Zeichentrickserien, Familienfilme und eine Jugendserie an exklusiven Inhalten geplant.

Die Innovationen und weitere neue Angebote im Detail

Für alle, die sich informieren wollen, bietet der ORF in den kommenden Monaten und 2024 u. a. mit der Nationalratswahl, der EU-Wahl, der US-Wahl und den Landtagswahlen Steiermark und Vorarlberg gleich fünf wichtige heimische und internationale Urnengänge mit umfassender trimedialer Schwerpunktberichterstattung und einem Ausbau der Auslandsbericht-erstattung der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bzw. der EU-Berichterstattung. Diskurs, Meinungsvielfalt und Bürgerpartizipation werden in zahlreichen neuen Angeboten großgeschrieben: Zur EU-Wahl liefert ORF 1 das neue, mehrteilige Podcast-Format „Europa und der Bürger“, in dem Hans Bürger mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten über die wichtigsten Europa-Themen spricht. Die Bürgerdiskussionssendung „Fightclub“ (AT) verhandelt aktuelle Themen nach klaren Gesprächsregeln auf Augenhöhe und zielgruppenadäquat. Wer hat die besseren Argumente und wer kann den „Gegner“ und das Publikum von seinem Standpunkt überzeugen? Das ebenfalls neue, interaktive Diskussions-Format „Brennpunkt live“ geht als Spin-off der Reportagereihe „Brennpunkt Österreich“ Problemen im gesellschaftlichen Zusammenleben auf den Grund. Im direkten Gespräch erhalten die Betroffenen die Gelegenheit, ihre unterschiedlichen Sichtweisen und auch subjektiven Empfindungen darzustellen und zu besprechen. Die TV-Adaption der erfolgreichen Ö3-Call-in-Sendung „Frag das ganze Land“ geht ebenfalls 2024 in ORF 1 on air. Das neue „ZIB Magazin XLarge“ liefert Service, Einordnung und Orientierung zum aktuellen Leben in Österreich für jüngere Zielgruppen.

Stark nachgefragt und 2024 frisch geliefert werden auch neue Service-und Konsumentenschutz-Angebote. Das neue ORF-1-Unternehmerformat „YOU ARE HIRED ... vielleicht“ (AT) lässt drei Bewerber:innen auf einen Job los und begleitet sie und die jeweiligen Unternehmer:innen beim Bewerbungs-prozess. Rechtliche Fragen auf Augenhöhe mit der Next Gen diskutiert das Format „Kainz und Kamp“. Und Mirjam Weichselbraun teilt 2024 zweimal in ORF 1 in den Dokus „Ist das so?“ ihre Sorgen und Ängste, macht sich Gedanken über die Zukunft und geht Problemen nach, die uns alle angehen.

Info-Ausbau in ORF 2 bedeutet noch mehr regionale Berichterstattung mit neuen lokalen Bürgerforen, die mehrmals im Jahr in die Bundesländer kommen und damit dort präsent sind, wo das Publikum zu Hause ist. Ein neues Auslands-Magazin ermöglicht noch mehr Berichte der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in der ORF-2-Primetime. Die Mittags-ZIB am Wochenende wird verlängert und am Samstag-Vorabend präsentiert ORF 2 ab 2024 ein neues Bundesland-Magazin, das sich ganz der Regionalität verschreibt. Anlassbezogen große Schwerpunktthemen in ORF 1 (u. a. mit den neuen „ORF 1 Spezial“-Ausgaben) und ORF 2 stehen 2024 ebenso auf dem Programm – dort u. a. eine Woche zum (u. a. in Magazin-Spezialausgaben behandelten) Thema „Gesundheitssystem & Pflege“ (Titel: „Wie krank ist unser Gesundheitssystem?“) oder zu „75 Jahre Menschenrechte“. Die Botschaft der ORF-Info-Kompetenz in TV, Radio und online für 2024 ist eindeutig: Sie ist verlässlich und rund um die Uhr auf allen Plattformen für die Menschen in Österreich da.

Für alle, die wissen und staunen wollen, bietet der ORF u. a. bildgewaltige Hochglanzdokus der Marke „Universum“. Der Arlberg zeigt seine Tier- und Pflanzenwelt im Jahreskreis. Vietnams Bergwälder im Norden öffnen sich ebenso wie der tropische Süden. „Das wahre Dschungelbuch“ führt ins geheime Indien. Hermann Maier ist „Unterwegs im Zillertal“. Zahlreiche informative „Universum History“-Produktionen stehen ebenso auf dem ORF-2-Programm: „Maria Theresias dunkle Seite“ widmet sich der Vertreibung der Juden aus Prag. „Meilensteine queerer Geschichte“ beleuchtet u. a. die Geschichte von Margarethe „Gretl“ Csonka und ihrer Konfrontation mit Sigmund Freud. Weiters geplant: eine Biografie von Kaiser Franz Joseph. Horizont-erweiternde „Menschen und Mächte“-Dokus sind ebenfalls Fixpunkte im neuen Programmjahr, etwa jene über „Die Akte Noricum – Österreichs geheime Waffengeschäfte“, die Ablauf und Folgen eines Skandals analysiert, der die österreichische Innenpolitik jahrelang erschütterte. Der ORF setzt zudem seine Erfolgsserie „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“ fort. Nach der Zweiten Republik folgen 2024 die Jahrzehnte der Ersten Republik: die „Wilden 1920er Jahre“ mit Jazz und Bubikopf, die 30er Jahre zwischen Demokratie und Diktatur, die 40er Jahre mit Krieg und schließlich wieder Frieden und Demokratie. Drei Jahrzehnte, in denen sich das Leben der Menschen radikal veränderte.

ORF „Religion und Ethik“ präsentiert multimedial rund um Halloween das Thema „Wilma – Auf den Spuren des Spukphänomens“ und präsentiert die Ergebnisse der Studie „Was glaubt Österreich?“.

Zahlreiche Kulturdokumentationen widmen sich spannenden Themen, Jubiläen und Anlässen wie dem Projekt Europäische Kulturhauptstadt „Bad Ischl Salzkammergut 2024“, 100 Jahre Radio in Österreich, 150 Jahre Wiener Hochquellwasserleitung oder dem Bruckner-Jahr zum 200. Geburtstag des Komponisten. Auch Erfolgsformate wie „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“, „Österreich vom Feinsten“ oder „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ nehmen 2023/24 einen Fixplatz ein.

„Die nationalen und internationalen Events gemeinsam erleben“ ist das verbindende Element für alle, die Großes live im ORF erleben wollen. Ob Kulturevents auf den großen Bühnen des Landes, (inter)nationale Sport-Highlights mit heimischen Athletinnen und Athleten oder die große, österreichische TV-Unterhaltungs-Show – 2024 wird in den ORF-Angeboten das Jahr der Live-Events. Ab Juni steht der ORF in TV, Radio und online wieder im Zeichen des „Kultursommers“ und bietet Highlights vom Neusiedler See bis zum Bodensee. So ist „Turandot“ aus der Wiener Staatsoper ebenso ein Jahreshighlight wie der traditionelle Jahresauftakt der Wiener Philharmoniker mit dem „Neujahrskonzert“, das „Sommernachtskonzert Schönbrunn“, die „Sommernachtsgala Grafenegg“, der „Freischütz“ von den Bregenzer Festspielen und ausgewählte Premieren von den Salzburger Festspielen.

Bei den Unterhaltungs-Events in der Publikumsgunst ganz vorne mit dabei: der „Opernball 2024“ und das Frühjahrs-Highlight für die ganze Familie „Die große Chance“, wenn es heißt: „Let’s sing and dance“, moderiert von Fanny Stapf und Andi Knoll. „Es kommt wie’s kommt“ heißt die Show mit „Comedy Challenge“-Sieger Manuel Thalhammer. „Hier spielt die Musik“ mit Katharina Straßer und Lukas Schweighofer startet bereits im Herbst 2023 am

3. November. Im Herbst 2024 werden beim „Dancing Stars“-Casting ein Profi und ein „Dancing Star“ aus der Riege der Fans gesucht – denn es wartet eine Wildcard auf eine tanzbegeisterte Person wie dich und mich, die dann 2025 gemeinsam mit einem Profi gegen die Promi-Riege antritt.

Weitere Klassiker im frischen Gewand: „Verstehen Sie Spaß?“, die „Starnächte“ am Wörthersee, Neusiedler See und in der Wachau, „Wenn die Musi spielt“-Open-Airs im Sommer und im Winter, das „Quiz ohne Grenzen“, „Wetten, dass ..?“, die „ROMY-Gala“ und selbstverständlich der ESC, wo Österreich erneut ein musikalisches Ausrufezeichen setzt.

Regionale Highlights national und multimedial, das bringt der ORF ebenfalls 2024 – denn dank Smart Productions werden Live-Übertragungen von den wichtigsten österreichischen Festivals, Kirtagen oder Ski Openings in Zukunft live zu Hause vor dem Fernseher und auch in der ORF Mediathek im Live-Stream verfolgt werden können. „Remote partying“ ist das Motto – „Mittendrin statt nur dabei“ die Devise, wenn zum Live-Signal Interviews, Kommentare und User-Partizipation Stimmung pur garantieren.

2024 ist das Jahr der sportlichen Höhepunkte – mit der Herren-Fußball-EURO in Deutschland, den Olympischen Sommerspielen und den Paralympics in Paris, der Handball-EM der Frauen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, der Eishockey-WM der Männer in Finnland und selbstverständlich allen alpinen Rennen live. Dazu Skispringen inkl. Vierschanzentournee, Weltcup und Skiflug-WM am Kulm. Die Biathletinnen und Biathleten matchen sich in Hochfilzen und bei der WM in Nové Město. Die Formel-1-Boliden röhren voraussichtlich auch 2024 erneut im ORF, und David gegen Goliath verspricht der ÖFB-Cup in bis zu zehn Live-Spielen in ORF 1 und ORF SPORT +. Weltklasse ist Österreich im Synchronschwimmen und Mountainbiken – Weltklasse ist auch, dass der ORF diese und andere sogenannten „Randsportarten“ 2024 umfassend covert.

Auch für alle, die österreichische Geschichten sehen wollen, ist der ORF 2024 unverzichtbar und ein schier unerschöpflicher Quell rot-weiß-roter Highlights. Ob Spannung und Schmäh, heimische Leinwand-Stars, regionale Themen und Storys aus den Lebenswelten von Herr und Frau Österreicher – all das liefern die Film- und Serien-Highlights des ORF. Der Kinohit des Sommers 2023 – Thomas Stipsits’ „Griechenland“ mit mehr als 200.000 Kino-Besucherinnen und -Besuchern, steht 2024 auf dem ORF-Programm. Der Publikumsliebling begeistert nächstes Jahr auch in „Love Machine 2“ und „Kopftuchmafia“. „Weber & Breitfuß“ kommen 2024 ebenso wieder wie „Sisi“ und der „Bergdoktor“. Bereits am 25. September 2023 startet das große Finale von „Walking on Sunshine“. Neue Fälle gibt es auch zuhauf für Österreichs Top-Spürnasen: Sie werden an den „Tatort“ gerufen, ermitteln um „Die Toten vom Bodensee“, „Die Toten von Salzburg“ und in neuen ORF-Landkrimis. Außerdem ist bei der „Soko Donau“, der „Soko Linz“ und bei „Blind ermittelt“ wieder ein besonderer Riecher gefragt. Für Verena Altenberger leuchten „Die Sterne unter der Stadt“, Gerhard Liebmann wird zu „Eismayer“ und Pia Hierzegger lädt zum „Family Dinner“. Harald Krassnitzer wird nächstes Jahr zu einem filmischen „Engel mit beschränkter Haftung“. Thomas Mraz und Klaus Eckel brillieren in der Sicheritz-Komödie „Eigentlich sollten wir“. Der Programmierer „Heribert“ führt in der gleichnamigen ORF-Komödie in die Welt von Follower:innen-Zahlen, Nerds und Apps. Mirjam Unger inszeniert die chaotisch-zauberhafte Weihnachtsstory „Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein“. Julia Koschitz und Manuel Rubey sind in den Hauptrollen des neuen TV-Thrillers „Ewig Dein“ zu sehen. Der True-Crime-Thriller „Du kriegst mich nicht“ zeichnet die Entführung der Triathletin Nathalie Birli nach. Und: Publikumsliebling Adele Neuhauser zeigt sich im ORF „Ungeschminkt“.

Publikumslieblinge und heimischen Schmäh garantieren die zahlreichen ORF-Comedy- und Kabarett-Formate, die auch 2024 das große Stammpublikum verzücken – allen voran die „Science Busters“, „Willkommen Österreich“ und – wieder da – „Dave“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at