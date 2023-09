TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Gebaute Identität? Denkmäler für die Zukunft“

Wien (OTS) - Alte Gebäude prägen unsere Landschaft, sie erzählen Geschichte und Geschichten. Sie sind öffentliches Gedächtnis und stehen meist unter Denkmalschutz. Das österreichische Denkmalschutzgesetz wurde 1923, also vor 100 Jahren, erlassen. Seither werden herausragende Bauwerke behördlich als erhaltenswert erkannt und als baukulturelles Erbe für die Zukunft bewahrt. Über die Zeiten verlieren manche dieser Gebäude ihre ursprüngliche Bedeutung, ihr Nutzen ändert sich, sie stehen leer oder ihre bauliche Qualität entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Gebaute Identität? Denkmäler für die Zukunft“ zeigt an verschiedenen Sanierungs-Beispielen in Vorarlberg, wie Denkmäler mit privatem und öffentlichem Engagement in die Gegenwart transformiert werden, sie ihre Identität bewahren und erweitern können.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Gebaute Identität? Denkmäler für die Zukunft“ ist am Sonntag, dem 24. September 2023, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

