SPÖ-Finanzsprecher Krainer: ÖVP lässt Häuslbauer mit unbezahlbaren Kreditzinsen im Stich

„ÖVP-Kampagne gegen FMA durchschaubar und dumm“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer hält die Kampagne der ÖVP gegen die Finanzmarktaufsicht (FMA) für „durchschaubar und dumm“. Die KIM-Verordnung mit den Regeln für die Vergabe von Wohnbaukrediten hat das Finanzmarktstabilitätsgremium beschlossen, also Finanzministerium, OeNB und FMA gemeinsam. „Die ÖVP will nichts gegen die hohen Zinsen tun, wie das die SPÖ fordert, sie lässt die Häuslbauer mit unbezahlbaren Krediten im Stich und verlangt jetzt, dass Banken Immobilienkredite vergeben sollen, die die Kreditnehmer wegen der hohen Zinsen nie zurückzahlen können – und zum Schluss holt sich die Bank das Haus“, so Krainer. „Das ist ÖVP in Reinkultur, die Menschen verlieren, die Bank gewinnt immer.“ **** (Schluss) wf/lp

