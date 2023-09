Sehnsucht nach Schweden: „Inga Lindström: Einfach nur Liebe“

100. Verfilmung der Romantik-Filmreihe am 20. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Beinahe seit 20 Jahren prägt die idyllische Kulisse Südschwedens die Filmreihe „Inga Lindström“. Die Serie verändert sich dabei im Laufe der Zeit unaufhaltsam mit dem Publikum mit – der Kern der Geschichten bleibt jedoch gleich: Die Liebe und alles, was sie mit sich bringt, steht immer im Mittelpunkt, so auch am Mittwoch, dem 20. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der Jubiläumsfolge „Einfach nur Liebe“ u. a. mit Uschi Glas: Ihr verstorbener Vater hinterlässt Köchin Maja eine schwedische Insel. Sie ist fest entschlossen, das Erbe zu verkaufen, doch bei einem letzten Besuch trifft sie dort auf eine Jugendfreundin und deren Bruder. Die beiden Geschwister versuchen Maja vom Verkauf abzubringen und schließlich muss auch sie sich eingestehen, dass ihre Verbindung zur Insel tiefer ist, als ihr bewusst war. Regie bei der 100. Folge der ORF/ZDF-Reihe führt ein weiteres Mal Marco Serafini nach dem Drehbuch von Erfolgsautorin Christiane Sadlo. In „Inga Lindström: Einfach nur Liebe“ spielen u. a. Mersiha Husagic, Xenia Assenza, Uschi Glas, Gerit Kling, Leonard Lansink, Valentina Pahde, Patrick Schlegel, Sarah Elena Koch, Björn von der Wellen, Lola Linnéa Padotzke, Manuel Kandler und Daniel Buder.

Mehr zum Inhalt:

Nach dem Tod von Majas (Mersiha Husagic) Vater erbt die junge Köchin eine schwedische Insel, an die sie nicht nur gute Erinnerungen hat. Eigentlich will sie das Erbe nicht übernehmen, doch ihr Freund Peter (Patrick Schlegel) überzeugt sie, der Insel vor dem Verkauf einen letzten Besuch abzustatten. Dort bieten ihre Jugendfreundin Lucinde (Xenia Assenza), deren Bruder Till (Daniel Buder) und deren Tante Ilse (Gerit Kling) den Kurs „Achtsam Trennen“ an.

Die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aus ganz unterschiedlichen Gründen da: Da ist Anna (Uschi Glas), die ihrem Mann Henrik (Leonard Lansink) aufgrund ihrer beginnenden Demenz keine Belastung sein möchte und will, dass er sich von ihr trennt. Pia (Sarah Elena Koch) und Stefan (Björn von der Wellen), die sich auseinandergelebt haben und die geplante Trennung ihrer Tochter Leonie (Lola Linnéa Padotzke) beibringen müssen. Schließlich auch Ella (Valentina Pahde) und Markus (Manuel Kandler), die das Vertrauen in ihrer Beziehung wieder aufbauen möchten, nachdem Markus Ella betrogen hat. Die drei Paare müssen sich auf dem Weg zu ihrem individuellen Glück neu orientieren und auch Maja macht auf der Insel eine überraschende Entdeckung!

