DEMENT:SPRECHENDes Kursangebot macht die Welt, wie sie ALLEN gefällt

Die Welt steht Kopf? Macht nichts. DEMENT:SPRECHEND bietet Menschen mit Demenzerkrankungen und deren An- und Zugehörigen Workshops und Kurse an, um Zuversicht und Vertrauen zu stärken.

Mödling (OTS) - Der Umgang mit Menschen mit Demenzerkrankungen fordert von den Angehörigen ein hohes Maß an Kraft und Verständnis. Betroffene leben in einer Welt, wie sie ihnen gefällt. Das löst gemischte Gefühle aus. Anlass genug für die zwei Kommunikationsexpertinnen Renate Haiden und Brigitte Lang, sich des Themas anzunehmen. Aus persönlicher und beruflicher Erfahrung ist es ihnen ein besonderes Anliegen, erkrankten Personen und den Zu- und Angehörigen zu helfen, wenn sich deren Welt und die Rollen darin verändern.

Daher haben die Expertinnen kürzlich die Beratungsplattform „DEMENT:SPRECHEND“ gegründet und unterstützen in herausfordernden (Alltags-)Situationen mit dem, was sie am besten können: Kommunikation in allen Lebenslagen, Coaching, Vernetzung und Austausch. Gemeinsam bringen sie rund 40 Jahre Erfahrung in der Gesundheitskommunikation mit. Die Profis im Zuhören, Sprechen, Schreiben, Unterstützen, Sichtbarmachen, Organisieren, Inspirieren, Vernetzen und vielem mehr wollen die vermeintlich auf dem Kopf stehende Welt zu einer Welt machen, wie sie allen gefällt.

Im Mittelpunkt steht ein Kursangebot, das präventiv oder begleitend zur Erkrankung gedacht ist. „Wir wollen Ängste nehmen und Mut machen. Und den braucht es auf alle Fälle, um mit diesem Tabuthema aufzuräumen und Betroffene sowie Angehörige gerade dann nicht allein zu lassen, wenn sie am dringendsten Hilfe benötigen“, sind sich Lang und Haiden einig.

Sprechen öffnet Türen

DEMENT:SPRECHEND bietet mehrere Möglichkeiten an, um die Welt der Betroffenen für An- und Zugehörige besser verständlich und zugänglich zu machen. Dadurch besteht die Chance, eventuell bereits verschlossene Türen wieder ein Stückchen zu öffnen. Personen mit beginnender oder bereits diagnostizierter (Alzheimer-)Demenz finden hier ebenfalls ein auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.

Der „Gesprächskreis DEMENZ VORBEUGEN & ERKENNEN: Hilf deinen Angehörigen (von Menschen mit beginnender Demenz) und damit auch dir selbst“ bietet ein Forum für Menschen, deren Eltern von Demenz betroffen sind oder sein können, Raum für Gespräche und Lösungen für mögliche (Zukunfts-)Szenarien. „DEMENT:SPRECHEND: Kommunikation mit Menschen mit Demenz“ will den Blickwinkel ändern und versuchen, in die Welt der Betroffenen einzutauchen. Gelingende Kommunikation mit Betroffenen wird erörtert, diskutiert und anhand von Fallbeispielen geübt. Der „DENK:SPAZIERGANG: ein gesunder Geist in einem gesunden Körper draußen im Grünen“ bringt Wahrnehmung, Bewegung und Umwelt mit kognitiven Impulsen für das Gehirn in Einklang. „Heute DAHEIM, morgen im HEIM: gemeinsam ein neues Zuhause schaffen“ zeigt Wege auf, wie die Eingewöhnungsphase für alle leichter werden kann.

Kursdetails auf www.dementsprechend.at, Ort und Zeit auf Anfrage.

Rückfragen & Kontakt:

E-Mail: office @ dementsprechend.at, Mag. Renate Haiden, MSc, Tel. 0699 141 89999 oder Mag. Brigitte Lang, Tel. 0664 6113993