Bezahlen mit Bluecode jetzt bei Kaufland: Kaufland Pay in Kooperation mit Bluecode deutschlandweit verfügbar

Ab sofort ist die Mobile-Payment-Lösung Bluecode auch als Kaufland Pay in den über 770 deutschen Filialen des Lebensmitteleinzelhändlers verfügbar.

Die neue Art zu bezahlen direkt über das Girokonto ist eine wichtige und sichere Lösung für Händler. Christian Pirkner, CEO Bluecode 1/2

Die Vorteile von Bluecode liegen auf der Hand: User:innen können mit dieser europäischen Lösung schnell und sicher direkt vom Girokonto bezahlen und Händler erhalten eine Zahlungsgarantie – auch, wenn das Smartphone der User:innen zum Zeitpunkt der Zahlung keine Internetverbindung hat Christian Pirkner, CEO Bluecode 2/2

Lachen (Schweiz)/Wien (OTS) - User:innen der Kaufland App können mit nur einem Scan eines QR-Codes an der Kasse bezahlen und gleichzeitig die Vorteile der digitalen Kaufland Card nutzen. Kaufland setzt auf die Stärken des Bezahlsystems Bluecode, welches direkt an das Girokonto angebunden ist. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Kaufland“, sagt Bluecode-CEO Christian Pirkner und meint weiter: „ Die neue Art zu bezahlen direkt über das Girokonto ist eine wichtige und sichere Lösung für Händler. “ Kaufland integriert die bargeld- und kartenlose Bezahlmethode Bluecode in die eigene Kaufland App und bietet dadurch seinen Kund:innen ein noch einfacheres Einkaufserlebnis. Kaufland Pay Nutzer:innen können mit nur einem Scan zusätzlich auch die Vorteile der Kaufland App nutzen – ohne Bargeld und Bank- oder Kreditkarte.

Mobile Payment: Schnelle Bezahlung ohne Bargeld und Karten

Kaufland Pay bietet die Möglichkeit, Einkäufe schnell und bequem mobil zu bezahlen und zugleich die Vorteile der Kaufland Card zu nutzen. Dafür muss zunächst die Kaufland App am Mobiltelefon geöffnet werden. Danach wird ein QR-Code generiert, der an der Kasse gescannt wird. Die Zugehörigkeit zum Bonusprogramm der Kaufland Card wird automatisch bei Zahlungen mit Kaufland Pay erkannt. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt der QR-Code gescannt wird. Kund:innen können diesen bereits scannen, noch bevor ihre Waren vom Kassenpersonal über das Kassenband gezogen werden und ihr Mobiltelefon anschließend wieder wegpacken. Die Hände sind damit frei und Waren können entspannt in die Einkaufstasche geräumt werden.

Sichere Zahlung trifft auf Kundenbindung – „Made in Europe“

„ Die Vorteile von Bluecode liegen auf der Hand: User:innen können mit dieser europäischen Lösung schnell und sicher direkt vom Girokonto bezahlen und Händler erhalten eine Zahlungsgarantie – auch, wenn das Smartphone der User:innen zum Zeitpunkt der Zahlung keine Internetverbindung hat “, erläutert Christian Pirkner von Bluecode. Somit ist Einkaufen ohne Bargeld und auch ohne Karten möglich. Handelsunternehmen wie Kaufland profitieren von transparenten und günstigen Transaktionskosten und einem optimierten Checkout-Prozess, Banken von der direkten Verbindung zwischen Handel und Kreditwirtschaft durch Bluecode.

Über Bluecode:

Bluecode ist ein europäischer Mobile-Payment-Anbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, bessere Bezahlmomente im Alltag zu ermöglichen. Die Bezahllösung funktioniert mit jedem Girokonto auf Basis des blauen Barcodes und ermöglicht es Kund:innen, digitale Mehrwertprogramme zu nutzen sowie schnell, einfach und sicher im Bluecode Akzeptanznetz zu zahlen. Auch Händler profitieren von dem Angebot des FinTechs durch die Möglichkeit, Loyalty und Payment zu verknüpfen und mit nur einem Scan abzuwickeln. Bluecode Zahlungen sind sowohl aus der Bluecode App als auch direkt aus kooperierenden Drittapps möglich. Neben führenden österreichischen und deutschen Handelspartnern (u.a. Kaufland, Müller, Rossmann, Globus-Gruppe, Burger King, REWE International-Töchter Billa, Billa Plus und Bipa, Spar Österreich-Gruppe) und Sportvereinen (u.a. TSG Hoffen-heim, SAP Arena Adler Mannheim, 1. FC Köln, FC Augsburg) zählen auch Partnerbanken (Issuer und Acquirer) zum Bluecode Netzwerk. Bluecode arbeitet mit internationalen Netzwerken und Organisationen wie der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) und Alipay zusammen, um Payment-Interoperabilität in Europa und weltweit herzustellen. Bluecode stellt die dafür entwickelte Interoperabilitätstechnologie auch anderen lokalen Zahlungsanbietern zur Verfügung. www.bluecode.com

