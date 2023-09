Sabine Winner-Neuhaus ist neue Human Resources-Direktorin bei AstraZeneca Österreich

Neue Personalverantwortliche bei einem der am stärksten wachsenden Pharmaunternehmen des Landes

Schwerpunkte: Mitarbeiter:innen- und Organisationsentwicklung

Sabine Winner-Neuhaus: Über 16 Jahre internationale Erfahrung im Personalwesen u.a. bei UBC in London

Sabine Winner-Neuhaus hat die Position des HR Directors bei AstraZeneca Österreich übernommen. Die versierte HR-Managerin hält unter anderem einen MBA-Abschluss, HR Masters des „Chartered Institute of Personnel and Development“ (CIPD) sowie einen Bachelor in „International Hospitality Business Management“ und verfügt über 16 Jahre Erfahrung im Personalwesen. Zuletzt war sie als Group HR Manager bei einer katarischen Holding mit Sitz in Doha tätig. Bei AstraZeneca in Wien liegen ihre Schwerpunkte auf Mitarbeiter:innen- und Organisationsentwicklung mit dem Ziel, AstraZeneca weiter als „Great Place to Work“ in Österreich zu etablieren. +++

Sabine Winner-Neuhaus hat die Personal-Agenden bei AstraZeneca Österreich, einem der führenden forschenden Pharmaunternehmen des Landes, übernommen. In dieser Position berichtet sie an den Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich, Filippo Fontana.

Wachstum über dem Branchenschnitt

AstraZeneca ist in Österreich dank seiner ausgezeichneten Pipeline aktuell eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen. Seit 2017 ist das Österreich-Team von AstraZeneca um rund 70 Prozent gewachsen und allein seit Jahresbeginn 2023 ist der Mitarbeiter:innenstand um fast 40 Mitarbeitende auf aktuell 220 Personen gestiegen.

„ In einer so intensiven Wachstumsphase unseres Unternehmens ist die Personalführung entscheidend. Sabine Winner-Neuhaus ist eine starke und erfahrene HR-Leiterin mit langjähriger Expertise im Organisationsmanagement und in der Talententwicklung weltweit. Mit ihrem Know-how leistet sie einen wesentlichen Beitrag dazu, unsere Unternehmenskultur weiterzuentwickeln sowie AstraZeneca als attraktiven Arbeitgeber mit vielfältigen Karrierechancen zu positionieren “, erklärt Filippo Fontana, Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich.

Blick über den Tellerrand der Pharmaindustrie hinaus

Sabine Winner-Neuhaus blickt auf viele Jahre Erfahrung im Personalwesen in verschiedenen Branchen und Bereichen zurück. Zuletzt war sie als Group HR Manager für eine große katarische Holding mit Sitz in Doha tätig. Dort war sie für über 2.100 Mitarbeiter:innen in zwölf verschiedenen Geschäftsbereichen von FMCG bis zum Freizeiteinzelhandel zuständig. Davor hatte sie verschiedene HR-Positionen inne, unter anderem bei UBC in London, einem Anbieter von klinischen Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie.

Wichtige Schwerpunkte setzt Sabine Winner-Neuhaus etwa bei Themenbereichen wie Diversity & Inclusion sowie Talent Development. So wurde unter ihrer Ägide das AstraZeneca Talente-Programm weiterentwickelt und im Herbst starten vorerst vier neue Trainees ihr 18-monatiges Talentship. Im Zuge dessen werden sie in Rotationen verschiedenste Unternehmensbereiche kennenlernen und vielfältige Berufserfahrung sammeln.

„ Unsere Kultur bei AstraZeneca ist durch unsere Verantwortung gegenüber Patient:innen und der Gesellschaft geprägt, und verfolgt stets einen wissenschaftsbasierten Ansatz. Um unser Unternehmen zu einem „Great Place to Work“ zu machen, konzentrieren wir uns daher auf Inklusion und Diversität sowie auf lebenslanges Lernen und Entwicklung, um sicherzustellen, dass aufstrebende Talente ebenso wie all unsere Mitarbeiter:innen ihr volles Potenzial erreichen “, erklärt Sabine Winner-Neuhaus.

AstraZeneca schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze – zwei von drei Mitarbeiter:innen haben ein Hochschulstudium absolviert. Um für diese gut ausgebildeten und hochspezialisierten Mitarbeiter:innen weiter attraktiv zu bleiben und neue Talente anzuziehen, offeriert das Unternehmen zahlreiche Benefits.

Mehr erfahren unter: https://www.astrazeneca.at/karriere.html

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs-, Infektions- und Autoimmunerkrankungen sowie Seltene Erkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patient:innen weltweit angewendet.

AstraZeneca Österreich zählt zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt und ist die Nummer 1 bei klinischen Studien in Österreich. So leistet das Unternehmen einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung von Therapien und Heilung oder Linderung von Krankheiten – etwa durch die Behandlung von vier der fünf tödlichsten Krankheiten. Das Unternehmen schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, fördert Talente und bietet Freiraum für die Entwicklung seiner Mitarbeiter:innen. AstraZeneca hat sich zudem einer gesunden Gesellschaft auf einem gesunden Planeten verpflichtet, mit dem Ziel einer Gesundheitsversorgung mit Netto-Null-Emissionen

Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

Foto: Sabine Winner-Neuhaus (Fotocredit: AstraZeneca/ Martin Hörmandinger)



