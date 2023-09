„Wien-Süd“: Besuch von Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál in der neuen Wohnhausanlage Atzgersdorfer Straße

Wien, 18.09.2023 (OTS) - Die von der „Wien-Süd“ neu errichtete Wohnhausanlage Atzgersdorfer Straße 259-261 wurde von der Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál gemeinsam mit Bezirksvorsteher Gerald Bischof und „Wien-Süd“-Vorstandsvorsitzendem Andreas Weikhart besichtigt. Im Rahmen des aus diesem Anlass stattfindenden Pressetermins wurde auch eine der vom bekannten Zeichner und Cartoonisten Rudi Klein gestalteten Stelen enthüllt.

Mit den 296 neu errichtenden Wohnungen konnte lebenswerter und leistbarer Wohnraum für die Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen werden. Davon sind 248 geförderte Mietwohnungen, die leistbares Wohnen sicherstellen. 80 der Wohnungen sind sogenannte „SMART – Wohnungen“, die für junge Familien und kleine Einkommen zur Verfügung stehen.

Sozialer Wohnbau schafft mehr Lebensqualität. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Stadt Wien wieder zur lebenswertesten Stadt gewählt wurde.

Mit der in dieser Wohnhausanlage geschaffenen Wohnqualität wurde ein Standard gesetzt, der seinesgleichen sicherlich sucht: Mit der Ausgestaltung des Dachbereichs auf zwei Stiegen mit Dachpool, Urban Gardening, Fitnessraum und Sauna wurde hier ein Begegnungsraum geschaffen, der auch die soziale Durchmischung innerhalb der Wohnhausanlage ermöglicht. Damit spricht dieses Konzept des geförderten, leistbaren sozialen Wohnbaus Bände.

Im Freibereich des bewusst sehr offen gestalteten und modellierten Innenbereichs der Wohnhausanlage finden sich zahlreiche Verweilräume, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Auch hieran ist abzulesen, welche hohe Lebensqualität für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen wurde. Das betonten auch Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteher Gerald Bischof und „Wien-Süd“-Vorstandsvorsitzender Andreas Weikhart in ihren Pressestatements.

Zusätzlich ist es der „Wien-Süd“ auch diesmal wieder gelungen, mit dem bekannten Zeichner und Cartoonisten Rudi Klein für die von der Genossenschaft 2010 gestartete Initiative „Kunst am Bau“ einen großen Namen zu gewinnen. Er gestaltete die fünf im Freibereich errichteten Stelen sowie den Innenbereich des Entrees von zwei Stiegen. Damit konnte die „Wien-Süd“ erneut beweisen, dass diese Initiative keineswegs Luxus darstellt. Vielmehr stellt die Initiative „Kunst am Bau“ eine zusätzliche Bereicherung der Lebens- und Wohnqualität dar., mit einem Anteil des dafür vorgesehenen Budgets von 0,05 bis 0,1 Prozent am gesamten Bauvolumen. Sie bereichert dieses Wohnquartier, indem sie Identifikationsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner schafft und die Wohnqualität zusätzlich steigert. Darauf gingen auch Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteher Gerald Bischof, „Wien-Süd“-Vorstandsvorsitzender Andreas Weikhart und Rudi Klein in ihren Pressestatements ein.

