AVISO: Rebels of Change – Jugendliche fordern nachhaltige Zukunft von Politik ein

Jugendforum in Wien von 30.9. bis 1.10.: Junge Menschen erarbeiten Ideen für bessere Zukunft entlang der UN-Nachhaltigkeitsziele. Medienvertreter:innen willkommen!

Wien (OTS) - 19. September 2023. Am Montag haben die Vereinten Nationen beim UNO-Nachhaltigkeitsgipfel (Sustainable Development Goals Summit) einstimmig eine Erklärung zur Bekräftigung der ins Stocken geratenen UNO-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung angenommen. Die Versäumnisse bei der Umsetzung der 17 Ziele treffen vor allem junge Menschen. Beim ersten Rebels of Change Jugendforum am 30. September und 1. Oktober in Wien fordern Jugendliche in Österreich die Politik zum Handeln auf.

Bei der kostenlosen Veranstaltung, organisiert von der Menschenrechtsorganisation Südwind, werden junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren zusammenkommen, um ihre Forderungen für eine nachhaltige Zukunft an die Politik zu formulieren. Die Sustainable Development Goals der UNO dienen ihnen dabei als Grundlage.



„Österreich hat sich zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bekannt. Aber unsere Politik tut nicht genug für Nachhaltigkeit! Es ist unsere Zukunft und wir haben ein Recht darauf, dass sie so lebenswert wie möglich ist!“, sagt die 19-Jährige Nicola Kaltenböck, die am Jugendforum teilnimmt.

Sie und andere Teilnehmende arbeiten beim Forum einerseits kreativ mit ihren Ideen und Forderungen für eine bessere Zukunft in Workshops in den Bereichen Schauspiel, Illustration und Bildhauerei. Andererseits holen sich auch Input von jungen Menschen, die bereits öffentlich für ihre Anliegen eintreten. Klimaschutzaktivistin Amina Guggenbichler (21), UN-Jugenddelegierte Jana Berchtold (23) und Schulaktivist Mati Randow (19) erzählen von ihren Erfahrungen. Gemeinsam wird dann ein Manifest bestehend aus den zehn wichtigsten Forderungen ausgearbeitet.



„Einige Teilnehmende haben noch keinerlei Erfahrung damit, Forderungen zu stellen und sich öffentlich für ihre Anliegen stark zu machen. Wir wollen ihnen beim Rebels of Change Jugendforum den Raum geben, laut zu werden und sich über einen kreativen Zugang mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen“, sagt Stefanie Marek, die Organisatorin des Jugendforums für Südwind.



Präsentiert werden die Forderungen nach dem Forum erstmals beim SDG Dialogforum, veranstaltet von der Bundesverwaltung, SDG Watch Austria und dem Ban Ki-moon Centre for Global Citizens am 12. Oktober 2023.

Wann:

Samstag, 30. September 2023, 10-18 Uhr

& Sonntag, 01. Oktober 2023, 11-15 Uhr

Wo: Verein Superar, Kulturhaus Brotfabrik Absberggasse 27/Stiege 3, 1100 Wien



Programm:

Samstag:

10.00 -13.00 Uhr – Einleitung zu den SDGs (mit Olivia Tischler , Südwind-Expertin für entwicklungspolitische Bildung) und Einigung auf Forderungen

, Südwind-Expertin für entwicklungspolitische Bildung) und Einigung auf Forderungen 13.00 – 13.45 Uhr – Mittagspause

14.00 – 17.00 Uhr – Kreativworkshops mit dem Kulturvermittlungsprojekt „Demokratie, was geht?“

17.00 – 18.00 Uhr – Ausklang & Netzwerken

Sonntag:

11.00 – 11.30 Uhr – Input Young Activists mit Klimaschutzaktivistin Amina Guggenbichler , UN-Jugenddelegierte Jana Berchtold und Schulaktivist Mati Randow

, UN-Jugenddelegierte und Schulaktivist 11.30 – 14.30 Uhr – Manifest erstellen mit Schriftsteller Jonas Scheiner

14.30 - 15 Uhr – Gemeinsamer Abschluss mit den Influencer:innen Kid Pex, Leonie Rachel und Minusgold

Details zum Programm und Anmeldung

Anmeldeschluss ist der 24. September 2023

Über Rebels of Change

Rebels of Change ist eine unabhängige Initiative aus mehreren Kinder-, Jugend- und entwicklungspolitischen Organisationen und fördert die politische Teilhabe von jungen Menschen im Sinne der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen. Die Initiative wird von der Menschenrechtsorganisation Südwind koordiniert und gefördert von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Rebels of Change lädt zum Mitmachen ein und zeigt, dass jede:r dazu beitragen kann, die Welt ein Stück gerechter und zukunftsfähiger zu machen.

Bei Interviewanfragen und Interesse am Besuch der Veranstaltung als Medienvertreter:innen bitten wir zwecks Akkreditierung um eine kurze Anmeldung unter stefanie.marek @ suedwind.at

