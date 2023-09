SPÖ-Hergovich: „Regierung lässt Teuerung eskalieren

Schwarz-Grün im Bund und Schwarz-Blau im Land scheitern an Bekämpfung der Inflation

St. Pölten (OTS) - Mit 7,4 Prozent Inflation für August ist ein neuerlicher Anstieg zu vermelden. Damit bleibt die Teuerungs-Kurve in Österreich auf unverhältnismäßig hohem Niveau.

Kontroll-Landesrat Sven Hergovich, SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender:

„Die schwarz-grüne Bundesregierung und die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich legen weiterhin die Hände in den Schoß. Die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Miete, Kreditrückzahlungen, Einkauf, Tanken und vieles mehr wird zum täglichen Kraftakt. Schwarz, Blau und Grün in Bund und Land schauen tatenlos zu. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verlieren jeden Tag an Kaufkraft, die Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit.“

Die meisten Länder haben im Zuge der Teuerungskrise wirksame Maßnahmen gesetzt, um Haushalte zu entlasten, meint Hergovich: „Doch unser Land droht sowohl in der wirtschaftlichen Entwicklung als auch bei der sozialen Absicherung der Menschen, durch die Untätigkeit von ÖVP, FPÖ und Grünen abzurutschen und auf Dauer ins Hintertreffen zu geraten. Die Koalitionen auf Bundes- und Landesebene müssen endlich handeln und das Problem an der Wurzel packen, anstatt Almosenpolitik zu betreiben und Pflaster zu kleben. Unsere Vorschläge sind längst bekannt: Ein Zinspreisdeckel um Häuslbauer vor dem Kreditwahnsinn zu retten, Deckel für Energie und Mieten, um das Leben wieder leistbarer zu machen und endlich ein Eingriff in den Markt, statt sich von Banken, Lebensmittel- und Energiekonzernen täglich auf der Nase herumtanzen zu lassen“, schließt Hergovich.

