Suzhou Chinese Orchestra gastiert in Österreich mit drei Konzerten

Europa-Tournee unter Dirigent PANG Ka-Pang

Salzburg (OTS) - Das Orchester hat seinen Sitz in der namengebenden Stadt Suzhou, die wegen ihrer zahlreich angelegten Wasserkanäle das "Venedig des Ostens“ genannt wird. Die Zusammenführung von Instrumenten chinesischer Tradition mit Instrumenten der europäischen Klassik wie Cello, Harfe und Bassgeige spiegelt sich im charakteristischen Reiz der orchestralen Klangfarbe des Suzhou Chinese Orchestra wider. Darin gründet sich für PANG Ka-Pang auch seine Verantwortung als Dirigent: „Ein Dirigent erkennt die Vielfalt der Instrumente und erspürt die daraus resultierenden Klangmöglichkeiten.“ Die Tonkünstler:innen sind mit einem Altersdurchschnitt von unter 30 Jahren sehr jung und ziehen in China besonders das junge Publikum an. Dirigent PANG Ka-Pang hat in Wien studiert und fördert in China junge Talente. Seit der Gründung des Orchesters vor 6 Jahren gibt er laufend neue symphonische Werke in Auftrag. Diese dominieren auch das Konzertprogramm der Europa-Tournee.

In Österreich wurden Dirigent und Orchester bereits 2021 im Rahmen der Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises bekannt. Maestro Pang Ka-Pang und das Suzhou Chinese Orchestra wurden von der hochgradigen Jury mit zwei Sonderpreisen ausgezeichnet: “Internationales Musik & Kulturengagement“ sowie „Internationales Orchester“.

Im Rahmen der Europa-Tournee wird das Suzhou Chinese Orchestra an folgenden Spielstätten auftreten:

Am 22. Sept. im Cankarjev dom, Gallus Saal Ljubljana um 19:30

Am 24. Sept. im Goldenen Saal des Musikvereins Wien um 19:30

Am 26. Sept. in der Philharmonie in Berlin um 20:00

Am 30. Sept. im Gewandhaus zu Leipzig um 20:00

Am 3. Okt. im Großen Festspielhaus in Salzburg um19:30

Am 5. Okt. im Schloss Lambert in Steyr um 19:30

Am 7. Okt. im Residenz Herkules Saal in München um 20:00

Es bietet sich dem Publikum die Gelegenheit, ein neuartiges und modernes, zugleich auch tief berührendes musikalisches Programm zu genießen, welches von einem preisgekrönten Orchester aus jungen und brillanten Musiker:innen dargeboten wird. Und die sich auch darauf verstehen, eine kulturübergreifende Rolle im musikalischen Sinne einzunehmen. Ihre Virtuosität wird nachhaltig in Erinnerung bleiben!



