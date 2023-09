Grüne Hernals: 10 Jahre Stillstand auf der Hernalser Hauptstraße - Grüne fordern Verkehrberuhigung

Straßenfest zum autofreien Tag am 22. September

Wien (OTS) - „Die Hernalser Hauptstraße leidet unter dem Transitverkehr aus Niederösterreich. Schwere Lastwagen-Züge erschüttern die Straße, prägen das Straßenbild und bringen ohrenbetäubenden Lärm in die vormals gutgehende Einkaufsstraße”, erklärt die stellvertretende Bezirksvorsteherin Karin Prauhart (Grüne) die Situation. „Alle Initiativen der Bevölkerung und der Grünen werden seitens der Stadtregierung mit dem Hinweis auf die zukünftige U-Bahn-Baustelle weggewischt. Doch diese brächte erst in 10 Jahren Verbesserungen. 10 Jahre Belastung für die Anrainer:innen und Geschäfte in der Hernalser Hauptstraße sind zu viel. Die Einkaufsstraße stirbt einen langsamen, aber ohrenbetäubenden Tod. Wir fordern jetzt Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung”, unterstützt Mobilitätssprecher Kilian Stark die Hernalser Grünen.

Anlässlich des autofreien Tages untermauern die Grünen Hernals auch die Forderung nach Tempo 30 für die Hernalser Hauptstraße. "Temporeduktionen sind kostengünstig, sofort umsetzbar, senken die Unfallgefahr von Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind und reduzieren Lärm, Abgase und CO2-Emissionen“, so Prauhart.

Die Grünen Hernals veranstalten anlässlich des autofreien Tages ein Straßenfest vor dem Amtshaus Hernals am Elternleinplatz. "Für eine Verkehrswende braucht es neben Temporeduktionen begrünte Plätze, verkehrsberuhigte Grätzel, sichere, baulich getrennte Radwege. Deshalb begrüßen wir die Initiative der Bezirksgrünen, die ihre traditionelle Einkaufsstraße mit Tempo 30 lebenswerter machen wollen“, ergänzt Mobilitätssprecherin Heidi Sequenz.

Straßenfest der Grünen Hernals, Programm:

Zeit: Freitag, 22.9. von 15-18 Uhr

Ort: Straßensperre in der Kalvarienberggasse (neben dem Amtshaus) von Elterleinplatz bis Rötzergasse

· Bezirksrat Paul Felder mit seinem Song „Heanois“

· Auftritt der Sambagruppe BATURIM 16:15-17:00 Uhr

· Radrettung von 15-18 Uhr

· Fahrradparcours für Kinder 15-18 Uhr (Veranstalter Radfahrschule Schulterblick)

· Abschlusskundgebung: Abg. Heidi Sequenz und Abg Kilian Stark, ca. 17:30 Uhr

Am Straßenfest gibt es auch noch die Gelegenheit, die Petition der Grünen an die Hernalser Bezirksvorstehung für Tempo 30 in der Hernalser Hauptstraße zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at