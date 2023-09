Ottakringer Kirtag: 22. bis 24. September 2023

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt der Kirtag zurück in den 16. Bezirk.

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder so weit: Für drei Tage verwandelt sich der Alte Ort in Ottakring zum – nach dem Wiener Donauinselfest – größten Open-Air-Festival und Rummelplatz dieser Stadt. Die Vielfalt an Fahrgeschäften, Gastroständen und ein buntes Unterhaltungsprogramm macht diesen Kirtag zu einem vergnüglichen Erlebnis. Der Veranstalter - die Kulturfreunde Ottakring – hat für die Organisation erstmals ein erfahrenes Event- und Gastro-Team rund um Max Baumer und Martin Glaser engagiert.

Bieranstich mit Bürgermeister Ludwig und Bezirksvorsteher Prokop

Die Eröffnung mit dem traditionellen Bieranstich ist am Freitag, 22. September, um 15 Uhr, mit Bürgermeister Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Franz Prokop, AK-Präsidentin Renate Anderl, Ottakringer Brauerei-Geschäftsführer Harald Mayer und Dechant Thomas Natek, dem Pfarrer von Alt-Ottakring. „Das Comeback des Kirtags nach drei Jahren Pause ist eine gemeinsame Kraftanstrengung von vielen Ottakringer*innen und Partner*innen aus der Wirtschaft. Die Unterstützung der lokalen Betriebe für die traditionsreiche Veranstaltung ist überwältigend. Die Vorfreude ist sehr groß und ich lade alle herzlich zum Ottakringer Kirtag ein!“,so Prokop.

Kultband „Wiener Wahnsinn“ erstmals live in Ottakring

Dank der Unterstützung vieler lokaler Unternehmen – insbesondere dem Hauptsponsor Ottakringer Brauerei – steht der Kirtag auf stabilen Beinen und kann heuer mit einem tollen Programm aufwarten. So gibt es beispielsweise ein tolles Musikprogramm mit dem Kingston Express, den 16er-Buam, Puschkawü oder – erstmals live in Ottakring zu sehen – der Kultband Wiener Wahnsinn. Außerdem warten zahlreiche Fahrgeschäfte wie ein Autodrom, ein Schießstand, Kinderkarussell und vieles mehr.

OTTAKRINGER KIRTAG

22. bis 24. September 2023: Freitag ab 13 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Alle Infos und das detaillierte Programm gibt es unter www.ottakringerkirtag.at



Anfahrt:

Da es in der Nähe des Kirtags nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt es sich, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zu nutzen. Der Ottakringer Kirtag findet wenige Geh-Minuten von der Endstation der U-Bahn-Linie U3 statt und kann auch mit der Schnellbahn S45, den Straßenbahnen 2, 10 und 46 sowie den Bussen 45A, 46A, 46B und 48A gut erreicht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bezirksvorstehung Ottakring

Richard-Wagner-Platz 19

1160 Wien

Tel.: + 43 1 4000 16 110

E-Mail: post @ bv16.wien.gv.at