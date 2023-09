Startups im Finale: Ideen verbessern die Welt

Bald entscheidet sich, welches Startup aus dem DWYL-Programm zukunftsfähig genug ist, um seine Idee Anfang Dezember bei einer exklusiven Gala vor Investoren zu präsentieren.

Salzburg/Traunstein/Freilassing/Bad Reichenhall (OTS) - Es ist eine AR-App, die Touristen zum nächsten Trinkwasserbrunnen führt oder ein Mietabo für Baby und Kinderkleidung - diese und 98 weitere Ideen durchlaufen aktuell das Interreg geförderte Do-what-you-love (kurz: DWYL) Programm von COWORKINGSALZBURG. Seit März werden insgesamt 100 Projekte gezielt im Inkubationsprogramm weiterentwickelt.

Jetzt steht das große Finale vor der Tür. In den nächsten Wochen entscheidet sich, welches Startup zukunftsfähig genug ist, um sein Projekt Anfang Dezember bei einer exklusiven Gala vor Investoren zu präsentieren.



SALZBURG SOLL ZUM ATTRAKTIVEN INNOVATIONSHUB WERDEN



“ 100 Ideen auf einen Schlag, das ist nicht nur für Salzburg, sondern auch für Österreich eine ziemlich beachtliche Zahl. Mit dieser Initiative wollen wir Salzburg über Kultur und Tourismus hinaus zum attraktiven Gründerstandort machen. Und das, so viel sei verraten, ist nur der erste Streich ”, so Romy Sigl, Gründerin des DWYL-Programms. Deshalb sind Einfälle aller Art willkommen: „ Ich will, dass sich die Menschen mit leuchtenden Augen einem Vorhaben widmen - und mit dem Ergebnis im besten Fall sogar gesellschaftlichen Nutzen stiften. ”



“ Dieses Jahr sind es 100, wenn wir in zehn Jahren zurückschauen, dann möchte ich sagen, dass wir insgesamt 1000 Ideen ein Umfeld geboten haben, in dem sie wachsen und Wirklichkeit werden konnten ”, so Sigl weiter über ihre Vision.

CO-CREATION, ENTREPRENEURSHIP UND TECHNOLOGIE

Monatlich bietet das Programm Workshops und Sessions mit hochkarätigen Vortragenden. Autor und Coach Markus Gull, der normalerweise große, internationale Bühnen bespielt, inspirierte die Teilnehmenden. Mit Manuel Grassler wurden aus Legosteinen Prototypen gebaut. Der bekannte US-Wissenschaftler David Hanson ermutigte künstliche Intelligenz einzusetzen, um die eigene Idee voranzubringen.

Besonders der letzte Punkt, die Technologie, ist DWYL-Programmleiterin Sophie Gerlitz ein Anliegen: „ Es gibt einige Startup-Programme da draußen. Aber keines verbindet so gezielt Herzensprojekte mit den neuesten Technologien. Und genau darin liegt die besondere Kraft, es macht unsere Projekte besonders innovativ und einzigartig. “

Alle Infos: www.dwyl.at





