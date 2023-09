Einladung zum Spatenstich von Takedas „Labor der Zukunft“ in der Seestadt

22. September 2023, 10:00 – 11:00 Uhr, Ariana Events, Christine-Touaillon-Straße 4, 1220 Wien

wir laden Sie am 22. September 2023 um 10:00 Uhr herzlich ein zum ersten symbolischen Spatenstich von Takedas „Labor der Zukunft“ in der Seestadt Aspern!

Mit einem dreistelligen Millionenbetrag tätigt Takeda die für das Unternehmen in Österreich bisher größte Investition in einen technisch und ökologisch optimierten Neubau für die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung in der Wiener Seestadt. An diesem neuen Standort werden ab 2026 rund 250 Forscher*innen an neuen innovativen Therapien für Krankheiten arbeiten, für die es bisher noch keine oder nur unzureichende Behandlungsmöglichkeiten gab. Das Gebäude wird als Green Building nach höchsten ökologischen Standards errichtet.

Nach einer kurzen Begrüßung und Ansprachen bildet der zeremonielle Spatenstich als Beginn der Bauarbeiten den Höhepunkt. Andy Plump, der Leiter der globalen Forschungs- und Entwicklungssparte von Takeda wird sprechen.

Wir freuen uns darauf, den Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, die Generalsekretärin des Arbeits und Wirtschaftsministeriums, Eva Landrichtinger sowie den japanischen Botschafter Mizuuchi Ryuta und weitere wichtigen Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begrüßen zu dürfen und mit ihnen gemeinsam den Baubeginn eines innovativen “Labors der Zukunft“ für Forschung und Entwicklung zu feiern.

Zeremonieller Spatenstich des neuen Forschung- und Entwicklungsgebäudes von Takeda

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Anmeldung via E-Mail an: michael.leitner @ publichealth.at





