Kompetenzen der Ergotherapie gezielt einsetzen

Ergotherapie Austria betont einmal mehr das Miteinander der Gesundheitsberufe auf Augenhöhe für die Gesundheit der Patient*innen!

Ergotherapeut*innen können so viel mehr als ihnen im Moment gesetzlich erlaubt ist. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel im Gesundheitswesen bietet sich hier die Möglichkeit, andere Berufsgruppen, wie z.B. Ärzt*innen zu entlasten. Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria

Wien (OTS) - Dass das Gesundheitswesen vor großen Herausforderungen steht, ist längst bekannt. Auch das viele Berufsgruppen ihren Beitrag dazu leisten möchten, um sowohl die Versorgung der Patient*innen zu verbessern, als auch die Kosten im Gesundheitswesen im Rahmen zu halten. Lösungsansätze werden weiterhin ignoriert und von verschiedenen Berufsgruppen als nichtig abgetan. Dies trägt nicht zu konstruktiven Lösungen bei und ist gerade im Hinblick auf die Finanzausgleichsverhandlungen ungenütztes Potential.

Ergotherapeut*innen können durch ihre fundierte Ausbildung in der Patient*innenversorgung den ergotherapeutischen Prozess eigenverantwortlich durchführen. Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen zur Behandlung ihrer Patient*innen und können, wenn notwendig, auch die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln im Rahmen der Ergotherapie durchführen.

Ergotherapie Austria setzt sich seit vielen Jahren für die Novellierung des Berufsbildes sowie eine Reform des MTD-Gesetzes ein, um die zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberufen meistern zu können.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun - tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufliche Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.

