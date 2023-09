Kapsch TrafficCom erweitert Produktion in Österreich am Standort Wien

Wien (OTS) -

Produktionskapazitäten wird um mehr als 30 Prozent erhöht

Seit 2008 mehr als 50 Millionen On-Board Units in Wien produziert

Kapsch TrafficCom erweitert die Produktionskapazitäten für so genannte On-Board Units (OBUs), das sind Bordgeräte für kontaktlose Mautabrechnung, am Standort in Wien um mehr als 30 Prozent. Pro Jahr können dadurch rund zwei Millionen OBUs zusätzlich produziert werden. Insgesamt wurden EUR 1,3 Millionen in die Erweiterung der Industrieanlage investiert.

“Jede einzelne produzierte OBU bedeutet weniger Wartezeit an Mautstationen. In Kombination mit der entsprechenden Infrastruktur und Software-Plattform können mit dieser OBU Emissionen und Stau reduziert werden,“ erklärt Georg Kapsch, CEO bei Kapsch TrafficCom. “Der Straßenverkehr ist für ein Fünftel der globalen Emissionen verantwortlich – deswegen arbeiten wir daran, den Verkehr durch den Einsatz von Technologie nachhaltig zu gestalten.“

Die OBUs ermöglichen die automatische Mautbezahlung ohne Stopp an einer Mautstelle und reduzieren damit Emissionen und Reisezeiten. Insgesamt wurden in Wien seit 2008 mehr als 50 Millionen OBUs gefertigt. Aktuell sind in der Produktion rund 130 Personen beschäftigt, die neben den OBUs auch hochkomplexe Kamerasysteme für Verkehrs- und Mautmanagement herstellen.

Kapsch TrafficCom produziert bereits seit Anfang der 2000er OBUs, unter anderem für die Go-Maut in Österreich und verschiedene weitere europäische und globale Abnehmer. 2008 erfolgte die Übersiedelung der Fertigung vom Traditionsstandort am Johann-Hoffmann Platz in Meidling in die moderne Produktionstätte im 23. Wiener Gemeindebezirk, wo die OBUs seitdem vollautomatisch auf einer Fläche von 6,000 Quadratmetern hergestellt werden.

