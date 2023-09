Mittelschule gewinnt den Staatspreis Innovative Schulen 2022/2023

„Modulare Mittelstufe Aspern“ auf dem ersten Platz; neun weitere Schulen in der Top-Liga mit Preisen gewürdigt

Wien (OTS) - Im Rahmen des Events „ISB Innovationsdialog 2023“ wurde gestern der Staatspreis Innovative Schulen von Bildungsminister Martin Polaschek und dem Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung (ISB), Jakob Calice, in der Aula der Wissenschaften verliehen. Der Staatspreis prämiert Schulen, die im Bereich der Schulentwicklung innovative Konzepte entwickeln und umsetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Qualitätsverbesserung im Bildungsbereich leisten. Insgesamt nahmen 138 Schulen am Wettbewerb teil, zehn Schulen schafften es ins Finale.

Das Rennen um den Titel, dotiert mit einem Preisgeld von 50.000 Euro, machte die Wiener Mittelschule Modulare Mittelstufe Aspern. Auf Platz zwei gelangten ex aequo die neun weiteren Finalistinnen: Volksschule St. Oswald bei Plankenwarth (Steiermark), Volksschule Retznei (Steiermark), Offene Volksschule Am Kaisermühlendamm (Wien), Integratives Schulzentrum Dr. Schärf Schule (Oberösterreich), Netzwerk-Mittelschule Markt Allhau (Burgenland), HTL Braunau (Oberösterreich), Schulzentrum Ybbs an der Donau, HAS, HAK und IT-HTL (Niederösterreich), BHAK Wien 22, HASCH/HAK (Wien) und BAfEP De La Salle (Wien). Sie erhalten jeweils 5.500 Euro.

Martin Polaschek und Jakob Calice: „Wir gratulieren allen Preisträgerinnen herzlich. Die prämierten Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass alle Schulpartner/innen am Standort gemeinsam ihre Bildungseinrichtung im Sinne der Kinder und Jugendlichen Tag für Tag weiterentwickeln und dabei innovative Ansätze erarbeiten und praktisch umsetzen. Zu sehen, wie engagiert und partizipativ die Schulen agieren und wie harmonisch die Schulpartner/innen am jeweiligen Standort interagieren, war besonders beeindruckend.“

Bildungsminister Polaschek ergänzt weiter: „Unsere Schulen befinden sich im Wandel. Unsere Schulen sind digitaler und nachhaltiger als je zuvor. Diesen Fortschritt haben wir vor vollem durch Initiativen wie „Energie:Bewusst“ im Bereich der Nachhaltigkeit und der Geräteinitiative, bei der wir Schüler/innen mit digitalen Endgeräten ausstatten, weiter vorangetrieben. Innovative Schulen, so wie die prämierten, sind daher wahre Vorreiter in unserem Bildungssystem.“

Hauptjury „besuchte“ zehn Schulstandorte virtuell

Die Hauptjury „besuchte“ alle zehn Schulstandorte auf virtuellem Weg, um sich von der nachhaltigen Innovationskraft und der Qualität der Schulen zu überzeugen. Im Rahmen von Gesprächen mit der Hauptjury hatten Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Elternvertreterinnen und -vertreter und externe Partnerinnen und Partner der Schule die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Perspektiven über ihre Schule zu berichten und auf Fragen der Jury einzugehen. In einer abschließenden internen Jurysitzung wurde die Siegerschule ausgewählt.

Staatspreis Innovative Schulen – von BMBWF und ISB gemeinsam vergeben

Der Staatspreis Innovative Schulen wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Innovationsstiftung für Bildung gemeinsam vergeben. Er ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Plattform, um innovative Konzepte und Projekte in der Bildung zu fördern und zu verbreiten. Die ausgezeichneten Schulen werden auf der Webseite www.innovativeschulen.at präsentiert und dienen auch als Vorbilder, um Schulen zu ermutigen, innovative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Kurzporträts der zehn Preisträgerschulen sind auf der Website des Staatspreises Innovative Schulen zu finden.

