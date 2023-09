Wiener Journalistinnenpreis im Rathaus verliehen

Journalistinnenpreis an Yvonne Widler, Jungjournalistinnenpreis an Clara Porák, Würdigungspreis an Menschenrechtsaktivistin Aliyeh Motallebzadeh

Wien (OTS) - Mit dem Wiener Journalistinnenpreis, dem Jungjournalistinnenpreis und dem Würdigungspreis für internationale Journalistinnen will das Frauennetzwerk Medien herausragende Leistungen von Journalistinnen vor den Vorhang holen. Der Preis steht heuer unter der Schirmherrschaft von Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.



Qualitätsjournalismus sichtbar machen

„Beim Wiener Journalistinnenpreis geht es darum, Frauen sichtbar zu machen. Der Preis holt die wertvolle Arbeit von Journalistinnen vor den Vorhang. Er zeichnet Frauen aus, die in den Redaktionen und im Medienbereich tagtäglich Herausragendes leisten. Besonders wichtig ist, dass sich Frauen – vor allem auch im Journalismus – gegenseitig unterstützen und vernetzen. Der Journalistinnenpreis trägt dazu bei“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.



Iranischer Würdigungspreis

Um ein Zeichen der Unterstützung und der Solidarität mit weiblichen Medienschaffenden im Iran zu setzen, vergibt das Frauennetzwerk Medien einen Würdigungspreis an die iranische Journalistin und Frauenrechtsaktivistin Aliyeh Motallebzadeh. Sie ist unter anderem Vizepräsidentin der Iranischen Vereinigung zur Verteidigung der Pressefreiheit und Vorstandsmitglied der Iranischen Vereinigung der Pressefotografen und wurde wegen ihres gesellschaftspolitischen Engagements bereits mehrmals festgenommen. Die Auszeichnung wird von der Wien Holding gesponsert und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Wiener Journalistinnenpreis 2023 geht an Yvonne Widler

Mit dem Wiener Journalistinnenpreis 2023 zeichnet das Frauennetzwerk Medien bei der feierlichen Verleihung am 18. September im Wiener Rathaus „Kurier“-Journalistin und Autorin Yvonne Widler aus. Die Jury des Journalistinnenpreises würdigt Widlers Hartnäckigkeit, mit der sie sich immer wieder sozial- und gesellschaftspolitisch brisanten Themen widmet. Besonders beeindruckt Widler mit ihrer sensiblen Berichterstattung über Femizide und über Frauen, die von Gewalt betroffen sind.

Der Wiener Journalistinnenpreis ist eine Initiative des Frauennetzwerks Medien zur Förderung herausragender journalistischer Arbeit mit frauenpolitischem Fokus. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld stiftete die Styria Media Group.



Jungjournalistinnenpreis

In Kooperation mit dem Privatsender PULS 4 vergibt das Frauennetzwerk Medien den mit 1.000 Euro dotierten Jungjournalistinnenpreis. Dieses Jahr geht er an Clara Porák, Gründerin und Geschäftsführerin des inklusiven Onlinemagazins „andererseits“. Ausschlaggebend für die Auszeichnung sind unter anderem ihre unnachahmliche Art, Geschichten zu erzählen und ihr Ansatz, für ihre Geschichten mit Menschen zu sprechen – statt über sie. Der Preis soll der Jury zufolge Porák darin bestärken, weiterhin für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, ihren Weg entschlossen weiterzugehen und mit und an ihren Aufgaben zu wachsen. / Schluss

