Vom 10. bis zum 11. Oktober 2023 können Prime-Mitglieder wieder gewaltig sparen – mit den Amazon Prime Deal Days

München (OTS) - Amazon läutet die Jahreszeit der großen Rabatte ein mit den Prime Deal Days – zwei Tage voller Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Das 48-stündige, vorweihnachtliche Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern in 19 Ländern, darunter Österreich, vom 10. bis 11. Oktober 2023 viele stark reduzierte Angebote von Top-Marken. Neue Deals aus allen Kategorien – von Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Laufe der Prime Deal Days freigeschaltet und bieten Prime-Mitgliedern eine große Auswahl an Produkten zu tollen Preisen. Sie profitieren selbstverständlich auch wieder vom unbegrenzten, schnellen und kostenlosen Premium-Versand für Millionen von Artikeln. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service mit dem 30-Tage-Gratiszeitraum unter Amazon.at/prime entdecken.

An den Prime Deal Days warten nicht nur tolle Angebote für Amazon Devices; auch im Bereich Fashion können Prime-Mitglieder von Rabatten von bis zu 30 Prozent auf Top-Marken profitieren – darunter Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma und mehr. Außerdem bietet Amazon seine bisher niedrigsten Preise in diesem Jahr für ausgewählte Produkte von Samsung, Bosch Professional, Philips Sonicare, Acer, HP und vielen weiteren Marken.

Mit dabei sind bei dem großen Shopping Highlight auch wieder einige der mehr als 2.500 österreichischen Händler. So z.B. Top Marken wie Swarovski und Palmers genauso wie die innovativen Duschbomben von Waltz7, Outdoor-Equipment für einen aktiven Herbst vom Tiroler Unternehmen Alpin Loacker, Empation mit dem Cocktail-Mixer Set, Küchen-Equipment von der österreichischen Marke Valuxe oder Gesundheitsprodukte von Reshape Healthcare aus Wien.

„ Weihnachten kommt auch dieses Jahr wieder schneller als man denkt. Kund:innen achten derzeit besonders auf günstige Preise - daher eignen sich die exklusiven Deals für unsere Prime-Mitglieder auch in diesem Jahr wieder hervorragend, um Geschenke rechtzeitig zu besorgen und dabei ordentlich zu sparen “, so Marlene Schöllhuber, Country Lead Austria, Amazon. „ Aber auch für all jene, die nicht so frühzeitig mit der Weihnachtsplanung starten, sind die Prime Deal Days die ideale Gelegenheit, Produkte von Top-Marken zu attraktiven Preisen zu kaufen. Besonders freut uns, dass auch wieder zahlreiche Angebote von unseren vielen österreichischen Verkaufspartnern dabei sind. “

Mehr über Prime

Prime bietet ein großartiges Einkaufserlebnis und breites Entertainment-Angebot und wird weltweit von mehr als 200 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern genutzt. Kund:innen in Deutschland und Österreich bietet Prime schnellen und kostenlosen Premiumversand für Millionen von Artikeln. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote, zum Beispiel an Prime Day, dem jährlichen Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder. Darüber hinaus profitiert man als Prime-Mitglied von unbegrenztem Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video. Dazu kommt eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts werbefrei mit Amazon Music, Spiele und Spielinhalte mit Prime Gaming sowie unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos. Prime kostet 8.99 € pro Monat und ist jederzeit kündbar. Neu dabei? Dann entdecke Prime mit deinem 30-Tage-Gratiszeitraum. Mehr Infos unter: Amazon.at/prime

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Amazon in Österreich und folgen Sie @AmazonNewsDE.

