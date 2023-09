Hergovich/Silvan begrüßen verstärkte Kontrollen am Bau

Zusätzlich sollten Preise gesenkt und gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich wieder gefördert werden.

St. Pölten (OTS) - Die Finanzpolizei kündigte gestern eine Schwerpunktinitiative für verstärkte Kontrollen am Bau im Waldviertel an. SPÖ-Niederösterreich-Vorsitzender und Kontroll-Landesrat Sven Hergovich und Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan zeigen sich erfreut: „Wir stehen dem Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping natürlich positiv gegenüber und unterstützen diese Initiative!“ Die beiden hoffen, dass diese Schwerpunktaktion gegen Schwarzarbeit im Waldviertel auf ganz Niederösterreich aufgerollt wird.

Dass derzeit Schwarzarbeit floriert, ist laut Silvan vor allem der Teuerung geschuldet: „Die hohe Inflation wirkt sich natürlich nicht nur auf die Energie-, Treibstoff-, und Lebensmittelpreise negativ aus, sondern ist auch für steigende Material- und Rohstoffpreise verantwortlich.“ Viele würden daher aus finanziellen Gründen notgedrungen auf Schwarzarbeit ausweichen. Seit Monaten warnen SPÖ und Gewerkschaften vor der Teuerung und haben konkrete Pläne vorgelegt, wie schnell geholfen werden kann. Passiert ist aber viel zu wenig, so der Abgeordnete. Er fordert: „Die Preise müssen runter! Am kommenden Mittwoch, dem 20. September lädt der ÖGB deshalb zu einer Protestaktion in Form einer Menschenkette rund ums Parlament. Ich hoffe dass die Regierung dann endlich munter wird!“

Geht es nach Hergovich sollte neben preissenkenden Maßnahmen auch der Stopp der Wohnbauförderung für den gemeinnützigen Wohnbau in Niederösterreich, für den die schwarz-blaue Landesregierung verantwortlich ist, wieder aufgehoben werden. „Das Aussetzen der Förderungen hat bereits erste spürbare Auswirkungen für Niederösterreichs Bauwirtschaft. Die Neubauten haben sich gegenüber 2021 mehr als halbiert. Da heuer rund 7.000 geförderte Wohnungen weniger gebaut werden können, sind die Auftragsbücher im Hochbau für die nächsten Monate leer wie schon lange nicht - erste Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter wurden bereits gekündigt, andere wurden im Frühwarnsystem des AMS vorgemerkt“, sagt Hergovich. „Das Land muss den geförderten Wohnbau sofort wieder aufnehmen und so einen aktiven Beitrag leisten, um die Wirtschaft zu stärken und die Schwarzarbeit zu bekämpfen“, schließen Hergovich und Silvan.

