Alzheimer - vom Schicksal zur behandelbaren Erkrankung

Wien/Niederösterreich (OTS) - Anlässlich des Welt-Alzheimertages haben ADvantage Therapeutics, das Institut Neuromed und der Verein Alzheimer Austria die MedienvertreterInnen am 18.09. zur Pressekonferenz geladen.

Neue, wirksame Antikörper stehen in der Behandlung von Alzheimer nach den USA nun auch in Europa vor ihrer Zulassung. Hochsensitive Blutassays werden demnächst eine zuverlässige Diagnose per einfacher Blutabnahme aus der Vene erleichtern.

Aktuelle Innovationen in der Diagnostik und Therapie der Alzheimererkrankung

Der Neurologe und Demenzexperte Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc, Vizepräsident von Alzheimer Austria und Leiter des Forschungsinstituts Neuromed, erläuterte dass mit den bisher verfügbaren Medikamenten nur eine symptomatische Behandlung, jedoch keine Heilung bzw. kein verlangsamter Verlauf von Alzheimer möglich war. „Trotz immenser Anstrengungen und weltweiter Forschungsaktivität erbrachten seither 99% aller Alzheimer-Studien negative Ergebnisse,“ so Prim. Winkler. Hoffnung könnten die neuen Antikörper-Therapien bringen! Es handelt sich dabei um Eiweißinfusionen, die sich gegen die Alzheimer-typischen Amyloid-Ablagerungen im Gehirn richten.

Entwicklung einer innovativen Immuntherapie

Univ.-Doz. Dr. Achim Schneeberger ist Ärztlicher Leiter des in Wien ansässigen Biotech-Unternehmens ADvantage Therapeutics und blickt auf mehr als zehn Jahre innovative Forschungsaktivität zurück. Er verlautbarte den Start von ADVANCE, eine internationale, multizentrische klinische Phase II-Alzheimer-Studie mit dem patentierten Leitwirkstoff AD04®. Die neuartige Therapie moduliert Reaktionen des Immunsystems, insbesondere die Entzündungsreaktion im Gehirn, wodurch die pathologischen Prozesse im Gehirn von Alzheimer Patienten positiv beeinflusst werden können. In die Studie werden 122 PatientInnen eingeschlossen und jeweils über einen Zeitraum von 12 Monaten behandelt und deren Krankheitsverlauf beobachtet. Die Verabreichung von AD04® erfolgt subkutan. Neben der Studienmedikation haben die eingeschlossenen PatientInnen Zugang zur aktuellen Standardtherapie („best care“). Primärer Endpunkt ist ein klinischer Test, der die Kognition und Alltagsfähigkeit zusammenfassend beurteilt. Das Hippocampus-Volumen, ein Biomarker für das Fortschreiten der Alzheimererkrankung, dient als wichtiger, sekundärer Endpunkt der Studie.

Doz. Schneeberger berichtete auch über die positiven Ergebnisse einer früheren Studie, bei der AD04® den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen konnte. Die Kontrollgruppe mit 2mg AD04® zeigte im Vergleich zu den anderen Gruppen einen statistisch signifikant langsameren Rückgang der kognitiven Fähigkeiten, Lebensqualität und des Hippocampus-Volumens (Messung durch MRT). Die beobachtete Wirkstärke von AD04® war dabei vergleichbar oder sogar besser als die der kürzlich von der FDA zugelassenen Alzheimer Antikörper. Diese Ergebnisse veranlassten die britische Gesundheitsbehörde MHRA dazu, AD04® den ILAP Fast-track Status („Innovative Licensing and Access Pathway“; Innovativer Weg der Lizenzierung und des Zugangs) zu verleihen.

Doz. Schneeberger resümierte: „Unser kurzfristiges Ziel ist die Bestätigung des AD04 Effektes durch die ADVANCE Studie. Gelänge dies, stünde den PatientInnen ein sicheres, einfach zu verabreichendes und kostengünstiges Medikament zur Verfügung, das deren Krankheitsverlauf verlangsamt. Für sie und ihre Familien wäre wertvolle Lebenszeit gewonnen!“

Auftakt für einen offenen Dialog

Zugleich war die Pressekonferenz der Auftakt für einen offenen Dialog zur Entstigmatisierung von Alzheimer. „Demenz und Alzheimer sind noch immer mit Tabus behaftet und bedürfen eines neuen positiveren Bildes in unserer Gesellschaft,“ wie Frau Mag. Antonia Croy, Präsidentin von Alzheimer Austria, erläuterte.

ADvantage Therapeutics GmbH (https://advantagetherapeutics.com/), im Wiener BioCenter ansässig, wurde 2021 gegründet und ist die Tochtergesellschaft von ADvantage Therapeutics, Inc. mit Hauptsitz in Miami, USA. Das Unternehmen ist ein Forschungspionier in der Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung neurodegenerativer und altersbedingter Erkrankungen mit Schwerpunkt auf der Alzheimer-Krankheit.

Das Institut Neuromed (https://institut-neuromed.at/) ist das Zentrum für klinische Studien und Forschung in der Neurologie mit Sitz in Korneuburg. Die Forschungsschwerpunkte liegen bei der grundlagen- und therapieorientierten Erforschung des Gehirns und des Nervensystems. Neuromed führt als einziges Forschungszentrum in Österreich die neue Alzheimer-Studie von ADvantage Therapeutics durch.

Alzheimer Austria (https://www.alzheimer-selbsthilfe.at/) ist eine Selbsthilfegruppe, die 1990 in Wien von betroffenen Angehörigen gegründet wurde und seit 1993 Mitglied von Alzheimer Europe und Alzheimer`s Disease International ist. Der gemeinnützige Verein sieht sich als Interessensvertretung und Ansprechpartnerin für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.

