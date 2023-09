SAG’S MULTI – Der ORF sucht auch im 15. Jubiläumsjahr wieder junge Redetalente

„Mitbestimmen, mitgestalten – Meine Stimme, mein Tun“ ist Leitthema des 15. Durchgangs

Wien (OTS) - SAG’S MULTI, der mehrsprachige Redewettbewerb des ORF, sucht wieder in ganz Österreich nach Redetalenten: Am 15. September 2023 startete die Anmeldephase für den 15. Jubiläumsdurchgang. Schülerinnen und Schüler sind dazu eingeladen, sich von ihren Lehrerinnen und Lehrern beim mehrsprachigen Redewettbewerb SAG’S MULTI anmelden zu lassen. Das Ende der Einreichfrist ist der 10. November 2023, bis dahin kann die Registrierung über die Homepage sagsmulti.ORF.at abgeschlossen werden. Spätestens bis dahin müssen auch Videos mit Kurzreden (drei bis vier Minuten) für die Vorrunde auf der Homepage hochgeladen werden.

Über SAG’S MULTI

Das Besondere an SAG’S MULTI ist, dass in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden muss. Wer sich in der Vorrunde qualifiziert, tritt in der Hauptrunde vor Jury und Publikum an. In der Finalrunde heißt es dann neue Rede, neues Thema – vor noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörern via Live-Stream. Das Leitthema des diesjährigen Redewettbewerbs lautet „Mitbestimmen, mitgestalten – Meine Stimme, mein Tun“ und gibt den Rednerinnen und Rednern viel Raum für persönliche Erfahrungen und Positionen, für die sie sich einsetzen möchten.

Der ORF bietet mit SAG’S MULTI 2023/24 zum vierten Mal in der Trägerschaft jungen Menschen eine große Bühne. Im vergangenen Schuljahr waren 406 Teilnehmer:innen von ihren Schulen nominiert worden. 374 haben es mit ihren Reden in die Hauptrunde geschafft, 172 davon haben sich für eine Finalrede qualifiziert. Der ORF hat an sieben Tagen die Veranstaltungen der Finalrunde aus den Landesstudios in der ORF-TVthek übertragen, ebenso die Abschlussfeier aus dem Wiener Rathaus. Rund 30 Stunden Live-Stream sowie Radio- und Fernsehsendungen haben die Bühne für die Redner/innen deutlich vergrößert.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Mehrsprachigkeit und Partizipation sind für den ORF ebenso wichtige Anliegen wie Integration und Internationalität. Mit SAG’S MULTI können wir den jungen Generationen, Schülerinnen und Schülern, eine große Bühne für ihre Themen geben, die auch uns bewegen und wichtige Impulse für unsere Zukunft sind. Es macht mich stolz, dass der ORF bereits zum vierten Mal in der Trägerschaft des Wettbewerbs junge Menschen dazu motiviert, ihre Themen mit einem Publikum zu teilen und Position zu beziehen.“

Vielfalt, Integration und Internationalität sind Markenzeichen von SAG’S MULTI

Insgesamt 89 Sprachen waren bisher schon bei SAG’S MULTI zu hören – Arabisch, Englisch, Schwedisch, Dari, Bisaya, Vietnamesisch, Farsi, Türkisch, Chinesisch, Urdu und viele mehr – immer in Kombination mit Deutsch.

Demokratie, Menschen-, Kinder- und Frauenrechte, Klimagerechtigkeit, Diversität und Inklusion haben als Themen bei SAG’S MULTI genauso Platz wie Erfahrungen mit Mobbing, Bodyshaming, Rassismus oder das Ringen um mentale Gesundheit. Dazu geben das Leitthema und die Unterthemen „Wir – unser(e) Leben, unsere Vielfalt, unsere Zukunft“, „Menschenleben – Menschenrechte – Menschenpflichten“, „Europa – die Zukunft braucht uns alle“, „Wenn ich Superkräfte hätte, dann…“, „Meine Sprachen, meine Stärke, meine Welt“, „Safer Spaces – Was gibt mir Sicherheit?“, „Technologie und Digitalisierung – meine Welt von morgen“ Anstoß zur persönlichen Auseinandersetzung.

ORF schreibt Erfolgsgeschichte weiter

Unter der Leitung von Pius Strobl, Leiter Corporate Social Responsibility des ORF, setzt auch im 15. Jubiläumsjahr das Team von SAG’S MULTI in Zusammenarbeit mit den ORF-Landesstudios den Wettbewerb um. Das Kernteam bilden Peter Wesely, auf dessen Initiative die Gründung von SAG’S MULTI zurückgeht, und ORF-Projektmanagerin Michaela Mild. Als Partner in der organisatorischen Umsetzung unterstützt erstmals die oberösterreichische Agentur Anklang Event und Marketing GmbH.

