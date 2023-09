KENTO Healthcare Insights, ein neuer Anbieter von Marktforschung für Pharmaunternehmen, startet mit einem umfangreichen Portfolio

KENTO Healthcare Insights verbindet statistische Kompetenz und medizinisches Know-how zu individuellen Lösungen in der Pharmamarktforschung

Wien (OTS) - Dr. Lukas Zinnagl, Mediziner, Unternehmer und Gründer der Medizin-Software Diagnosia, hat gemeinsam mit dem Pharmamanager und Health Analytics Experten Mag. (FH) Alexander Till die KENTO Healthcare Insights GmbH gestartet. KENTO bietet ab sofort speziell auf die Gesundheits- und Pharmabranche zugeschnittene Lösungen in den Bereichen Marktforschung, Sales Force Effectiveness, Consulting und Medical Education an. Das Leistungsportfolio von KENTO umfasst unter anderem individuelle Marktforschungsprojekte, Performance- und Marktumfeldanalysen, Patient Journey und KOL-Mapping, Consumer Insights sowie Targetings und Marktkommunikationsanalysen. Ein innovatives Fortbildungskonzept, basierend auf den Learnings und Erkenntnissen der Marktforschung, rundet das Angebot ab.

Viele Marktforschungsfragen der Gesundheits- und Pharmabranche können durch standardisierte Berichte, Panels und Auswertungstools nicht mehr ausreichend beantwortet werden. ”Besonders in einem immer komplexer werdenden Markt oder in Orphan Disease Indikationen führen bestehende Lösungen zu keinen validen Ergebnissen und aus unserer Sicht besteht hier ein Vakuum im Bereich der Marktforschung” , so Dr. med. univ. Lukas Zinnagl, Geschäftsführer von KENTO Healthcare Insights. “Wir sehen jeden Auftrag als individuelles Projekt und entwickeln nach einem gemeinsamen Briefing einen individuellen und maßgeschneiderten Lösungsansatz. Das Verständnis für Compliance, Adherence und die Patient Journey ist sowohl für die Industrie als auch für die Medizin und letztendlich für uns als Patientinnen und Patienten von essentieller Bedeutung geworden” , so Dr. med. univ. Zinnagl.

Die Auswahl, Analyse und Interpretation unterschiedlicher Datenquellen ist der maßgeschneiderte Lösungsansatz von KENTO. “Die Kombination von Unternehmensdaten, quantitativen Marktforschungsdaten, Prävalenzraten, Fallzahlen und Bevölkerungsdaten, ergänzt durch qualitative Analysen, liefert valide Antworten auf die Fragestellungen der Pharmaindustrie" , so DI. Dr. Johannes Hofrichter, Statistical Advisor bei KENTO Healthcare Insights.



Das Management Team von KENTO besteht aus Expertinnen und Experten des Gesundheitswesens, der pharmazeutischen Industrie und der Medizin, die gemeinsam über langjährige Erfahrung sowohl auf Industrie- als auch auf Dienstleistungsseite verfügen. Durch ein tiefes Verständnis des österreichischen Gesundheits- und Pharma-Sektors und der Bedürfnisse unterschiedlicher Stakeholder ist KENTO ideal positioniert, um in Zukunft einen signifikanten Beitrag zum Verständnis von versorgungsökonomischen Fragestellungen und Health Outcomes zu leisten.

Über KENTO

KENTO Healthcare Insights ist ein österreichischer Anbieter von Marktforschung und Datenanalysen für Healthcare- und Pharmaunternehmen. KENTO steht für fundierte Informationen und datenbasierte Interpretationen in den Bereichen Arzneimittelversorgung, Marketingstrategie, Distributionsmanagement und Market Access. Unsere Überzeugung ist es, durch bedarfsgerechte Analysen eine bessere Ressourcenallokation im Sinne aller Patienten zu ermöglichen und die Qualität der Patientenversorgung zu erhöhen.

Rückfragen & Kontakt:

KENTO Healthcare Insights GmbH

Media Relations

+43 ‭1 394 4010‬

presse @ kento.at

www.kento.at