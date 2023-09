Niederösterreich fördert sicheres Radfahren für Schüler der 4. bis 6. Schulstufe

LH-Stv. Landbauer: Mit diesen Kursen wird das Bewusstsein für ein sicheres und gesundes Radfahren bei unseren Kindern gestärkt

St. Pölten (OTS) - Niederösterreich setzt auf Sicherheit im Straßenverkehr und ermöglicht auch im heurigen Jahr Schulklassen in Mödling, Perchtoldsdorf, Purkersdorf, Wiener Neustadt, Tulln und St. Pölten die Teilnahme an vierstündigen Radfahrkursen. Die von „Schulterblick - Die Radfahrschule“ durchgeführten Kurse bieten eine optimale Vorbereitung auf das Radfahren im Stadtverkehr, kombinieren Theorie und Praxis und vermitteln wichtige Kenntnisse über Verkehrsverhalten und gesetzliche Bestimmungen. Nachdem die vorbereitenden Übungen absolviert wurden, erfolgt die Fahrt im Straßenverkehr in Kleingruppen, wobei ein Radfahrlehrer vorne und eine Begleitperson der Schule hinten begleiten. Die vom Land Niederösterreich geförderten und von Radland Niederösterreich organisierten Kurse sind für die Schüler kostenlos.

„Das freie und sichere Bewegen im Straßenverkehr ist für Kinder von unschätzbarem Wert, da es ihre Unabhängigkeit fördert, ihr Selbstvertrauen stärkt und ihnen eine gesunde, aktive Lebensweise nahebringt. Es ermöglicht ihnen, ihre Umgebung auf eigene Faust zu erkunden und gleichzeitig wichtige Fähigkeiten wie Koordination und Verantwortung zu entwickeln“, so LH-Stellvertreter Udo Landbauer. „Nach der Teilnahme an den Kursen sollen die 10 bis 12-jährigen Kinder die Fähigkeiten und das Vertrauen haben, mit dem Fahrrad sicher am Straßenverkehr teilhaben zu können. Fahrten zu Freunden, zum Sportplatz oder zur Schule stehen dann nichts mehr im Wege“, führt Radland Geschäftsführerin Susanna Hauptmann weiter aus.

Die Kurse finden noch bis Ende Oktober in St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt statt. Räder und Helme werden allen Kursteilnehmern bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Die Schulterblick-Radfahrkurse für Schulklassen werden als Ergänzung zur freiwilligen Radfahrprüfung angeboten.

Nähere Informationen bei Radland Niederösterreich unter 0664/8271060, Mag. Susanne Pohlert, E-Mail Susanne.Pohlert @ radland.at und www.radland.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse