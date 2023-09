Dreharbeiten zu Rupert Hennings ORF/MDR-Komödie „Tiefwassertaucher unterm Dach“

Unterstützung für Martina Ebm als alleinerziehende Mutter

Wien (OTS) - Alleinerziehend, aber nicht allein gelassen: Als „Tiefwassertaucher unterm Dach“ lebt Martina Ebm mit ihren beiden Kindern in einem alten Wiener Vorstadt-Mietshaus – und hat es dabei alles andere als leicht. Bisweilen zweifelt sie, ob sie die diversen Aufgaben und Hürden des Lebens meistern kann. Doch als es fast schon so aussieht, als könne sie ihre Pflichten als Mutter nicht länger erfüllen, bewahrheitet sich ein altes Sprichwort: Um ein Kind, oder auch zwei, großzuziehen, braucht man ein Dorf – oder in diesem Fall ein Mietshaus und dessen bunt zusammengewürfelte Bewohnerschaft, die in schweren Zeiten zusammenrückt und zeigt, dass Humor auch dunkle Stunden aufhellen kann. Die Dreharbeiten zu der ORF/MDR-Komödie laufen seit Montag, dem 21. August 2023, und werden voraussichtlich noch im September abgeschlossen. Unter der Regie von Rupert Henning, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, stehen in weiteren Rollen u. a. Hanno Koffler, Leopold Pallua, Ariana Stöckle, Marcel Mohab, Safira Robens, Emma Filipović, Neda Rahmanian, Rainer Egger, Skye Macdonald, Benjamin Spindelberger, Olivia Goschler und Veronika Polly vor der Kamera. „Tiefwassertaucher unterm Dach“ wird voraussichtlich 2024 im ORF zu sehen sein.

Rupert Henning: „Das Publikum darf sich auf eine unterhaltsame wie emotionale Geschichte freuen, in der es um ein altes Mietshaus und seine Bewohnerschaft geht – vom Schicksal bunt zusammengewürfelt, nicht immer friedvoll, aber letzten Endes doch gemeinschaftlich miteinander verbunden. Nach einigen Turbulenzen erkennen alle, dass man mit vereinten Kräften einfach besser durchs Leben kommt.“

Martina Ebm: „In einer Großstadt leben viele Menschen allein – darunter viele Frauen, oft auch alleinerziehende Mütter. Sie haben viel Negatives erlebt und Hemmungen, um Hilfe zu bitten. Dieser Film ist eine Anregung, es zumindest zu versuchen. Denn es gibt viele Menschen, die helfen wollen – manchmal sogar ganz in unserer Nähe! Es geht also um Zusammenhalt in schwierigen Phasen des Lebens und um Hilfe, die sich unerwartet anbietet – in Zeiten, in denen man sie am meisten braucht.“

„Tiefwassertaucher unterm Dach“ ist eine Produktion im Auftrag von ORF und MDR hergestellt von Gebhardt Productions und WHee Film.

