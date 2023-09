Infineon Austria: Jörg Eisenschmied wird neuer Finanzvorstand

Villach (OTS) - Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies Austria AG hat Jörg Eisenschmied mit 1. November 2023 zum neuen Finanzvorstand von Infineon Austria berufen. Er folgt damit dem langjährigen Infineon Austria-Vorstandsmitglied Oliver Heinrich, der ab diesem Zeitpunkt eine zentrale Management-Rolle im Infineon-Konzern in München übernimmt.

Jörg Eisenschmied (44) ist seit 2011 in Führungsfunktionen im Bereich Finance und Controlling für den Infineon-Konzern tätig. In seiner neuen Funktion im Vorstand von Infineon Austria wird der gebürtige Steirer zukünftig für Finanzen und Einkauf sowie die finanzielle Geschäftsverantwortung des Bereichs „Green Energy Control“ der Division Green Industrial Power (GIP) verantwortlich sein. Vor Infineon hatte Jörg Eisenschmied unter anderem leitende Funktionen im Corporate Controlling der voestalpine Railway Systems inne.

„Der Infineon-Standort Österreich leistet durch seine Kombination aus Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Geschäftsverantwortung einen wichtigen Beitrag zum Konzernerfolg. Ich freue mich sehr, die zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen von Infineon Austria ab November in meiner neuen Funktion als Finanzvorstand strategisch mitzugestalten und so die großen Themen Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben“, betont Jörg Eisenschmied.

Oliver Heinrich (56), der seit 2012 als Finanzvorstand bei Infineon Austria tätig ist, wird mit 1. November 2023 in die Münchner Konzernzentrale wechseln. Der gebürtige Deutsche wird dort die Finance-Leitung des Infineon Frontend Verbundes und damit die kaufmännische Verantwortung für sechs Produktionsstandorte übernehmen. Zu diesen zählen Villach (Ö), Dresden (D), Regensburg (D), Kulim (Malaysia) sowie Austin und Mesa (USA).

„Ich gehe aus Villach mit einem lachenden und einem weinenden Auge Richtung München. In meinen über zehn Jahren als Finanzvorstand von Infineon Austria konnte ich nicht nur das profitable Wachstum in Österreich mitgestalten. Es war mir immer auch ein großes persönliches Anliegen, an der Entwicklung der Region Villach mitzuwirken und diese für Fachkräfte als Technologie-Hotspot noch bekannter und attraktiver zu machen“, betont Oliver Heinrich. „Ich danke allen Mitarbeiter*innen und Wegbegleiter*innen für die herausragenden Jahre in Kärnten. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion den Produktionsstandort Villach aus der globalen Perspektive weiter zu begleiten und den Weg des profitablen Wachstums des Konzerns aus Fertigungssicht weiter aktiv mit zu gestalten.“



Oliver Heinrich hat darüber hinaus zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte bei Infineon in Österreich vorangetrieben, u.a. den erfolgreichen Aufbau des betrieblichen Mobilitätsmanagements, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder Aufforstungs- und Bildungsprojekte, wie z.B. die Unterstützung von mittlerweile vier Caritas Lerncafés. Er war außerdem als Vorstandsmitglied des Carinthian International Club (CIC) in Villach wesentlich am Aufbau dieser Plattform und Servicestelle für internationale Fachkräfte beteiligt.

Jörg Eisenschmied wird ab 1. November mit Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende, und Thomas Reisinger, Vorstandsmitglied für Operations, das Führungsteam der Infineon Technologies Austria AG bilden.

„Oliver Heinrich hat als Finanzvorstand das starke Wachstum sowie den damit verbundenen erheblichen Aufbau der Belegschaft in Österreich trotz der Herausforderungen in den letzten Jahren umsichtig und vorausschauend mitverantwortet. Hier ist als signifikante Investition allen voran die neue Chipfabrik in Villach zu nennen. Ich danke Oliver Heinrich im Namen des gesamten Vorstandes für seine Leistungen und seinen persönlichen Einsatz für Infineon Österreich. In seiner neuen Funktion wird er dem Produktionsstandort Villach weiterhin eng verbunden bleiben, ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in dieser neuen Konstellation,“ so Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria. „Gleichzeitig freue ich mich, dass der Aufsichtsrat Jörg Eisenschmied als neues Vorstandsmitglied bestätigt hat. Er bringt langjährige Erfahrungen aus dem Finanz- und Controlling-Bereich, aus seiner globalen Tätigkeit für die Geschäftsbereiche sowie als Mitglied des erweiterten Leitungskreises von Infineon Austria mit. Mit dieser Kombination wird er wesentlich dazu beitragen, den Standort Österreich zukunftsfähig weiterzuentwickeln.“

Infineon Austria Download Pressetexte und Fotos

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexandra Wachschütz

Tel.: 051777-18169

E-Mail: alexandra.wachschuetz @ infineon.com

Infineon Technologies Austria AG, Communications

Siemensstraße 2, 9500 Villach