Erfolgsbilanz: Mehr als 100.000 BesucherInnen bei den 2. Wiener Elektro Tagen

Österreichs größtes E-Mobilitätsevent zog erneut über 100.000 BesucherInnen auf den Wiener Rathausplatz

Hochkarätiger VIP-Event mit Keynotes von Mathias Horx (Zukunftsforscher) und Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG und Porsche AG)

Spannende Talks, gute Unterhaltung und großartige Festival Stimmung

Hunderte Probefahrten und begeisterte Nutzer

Die Veranstalter der Wiener Elektro Tage 2023 ziehen eine höchst positive Bilanz dieses einzigartigen Outdoor-Events. In der Transformation hin zur Elektromobilität liegt ein großer Hebel zur Reduktion der CO2-Emissionen. Die Wiener Elektro Tage gelten als Gamechanger-Event und setzen ein klares Zeichen für einen branchenübergreifenden Dialog im Sinne des Klimaschutzes.

Besucherinnen und Besucher konnten die breite Produktpalette an neuen Elektroautos beziehungsweise Elektro-Zweirädern am Wiener Rathausplatz von 13. bis 17. September begutachten. Darüber hinaus gab es fachlichen Austausch und persönliche Beratung rund um das wichtige Zukunftsthema E-Mobilität. Die Frage, wie wir als Gesellschaft die Mobilitätswende auf allen Verkehrswegen (Straße, Schiene, Luft, Wasser) schaffe, stand im Mittelpunkt der diesjährigen Elektro Tage. Bei hochkarätigen Podiumsdiskussionen wurde über das klare Bekenntnis zur batterieelektrischen Mobilität, zukunftsweisende Besitzmodelle und die damit verbundenen digitalen Möglichkeiten, thematisiert. Aber auch politische und gesellschaftliche Aspekte in Zusammenhang mit der Individualmobilität, Batterietechnologie, deren zweites Leben (“Second Life”), der Status und Ausblick beim Ausbau der öffentlichen Elektro-Ladeinfrastruktur waren spannende Diskussionshemen, die zur Aufklärung rund um das große Thema E-Mobilität beitrugen. Das größte E-Mobilitätsevent Österreichs punktete heuer erstmals mit zahlreichen Österreich-Premieren von Serienmodellen beziehungsweise zukunftsweisenden Concept Cars und Studien. Die Eröffnung und den ersten Rundgang inklusive Präsentation der Österreich-Premieren nahm Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien am 13.9. vor.

Im Rahmen der Wiener Elektro Tage gaben am Abend des 13.9. hochkarätige Wirtschaftsgrößen bei einer Podiumsdiskussion im Arkadenhof des Wiener Rathauses Einblick in eine nachhaltige Mobilität der Zukunft. Die Einhaltung der Klimaziele, die Rolle der E-Mobilität sowie der Stellenwert von Innovation, Technologieoffenheit und der Ausbau des Stromnetzes wurden vor rund 500 geladenen Gästen mitreißend diskutiert. Impuls dafür waren zwei spannende Keynotes von Zukunftsforscher Mathias Horx sowie Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Porsche AG.

Am Donnerstag, 14.9. fand das 13. vie:mobility Next Generation Symposium statt. Bei dieser Veranstaltung waren vier Podien mit den Themenblöcken Wirtschaftsstandort, Energiekrise, Logistik und der neuesten Elektro-Modelle am Programm. Erstmals wurde die vie-mobility im Rahmen der Wiener Elektro Tage auf dem Wiener Rathausplatz abgehalten. vie-mobility-Veranstalter Ralph Vallon konnte eine Reihe von hochkarätigen DiskussionsteilnehmerInnen begrüßen wie zum Beispiel Wien Holding Geschäftsführer Oliver Stribl, BIP Vorstand Johann Breiteneder, Wiener Standortanwalt Alexander Biach von der WKW, Stefan Gubi, GF Windhager, die stv. AR-Vorsitzende der Wiener Stadtwerke Andrea Faast, Henn Geschäftsführer Martin Ohneberg, Sozialbau Vorstandsvorsitzenden Ernst Bach und Christian Pesau, GF der österreichischen Automobilimporteure in der IV.

Es ist Zeit offen zu sein für Neues und für Veränderung

Die Wiener Elektro Tage beschritten diesen Weg und boten einer neuen Generation von Newcomer-Bands im wahrsten Sinne des Wortes eine große Bühne mitten im Herzen der Bundeshauptstadt Wien. Lukas Leon, Sarah Machac, Neon Neet, Megan, Deladap, Anna Buchegger, The Belgian Blue, DJ Prince Moe und LEMO waren bei freiem Eintritt die sensationellen neuen Music Acts der Wiener Elektro Tage 2023.

Andreas Martin, Veranstalter der Wiener Elektro Tage, abschließend: „Mit mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern in fünf Tagen sind die Wiener Elektro Tage das größte E-Mobilitätsevent Österreichs. Als veranstaltende Full Service Agentur konnte Porsche Media & Creative erneut zeigen, wie man ein zukunftsweisendes Eventformat erfolgreich inszeniert. Besonders gefreut hat uns, dass die Besucherinnen und Besucher unser Angebot zum E-Probefahren positiv in Anspruch genommen haben. Mein Dank gilt einem großartigen Team, das manchmal unmöglich Erscheinendes möglich gemacht hat und letztlich dieses Event zu dem gemacht hat, was es heute ist: ein voller Erfolg im Sinne des Klimaschutzes."

Über die Wiener Elektro Tage

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2023.

Auszug der teilnehmenden Marken:

Alveri, ARBÖ, AUDI, AVL, Bundesministerium für Inneres (BMI), CUPRA, FACC, Fiat, Ford, Hankook, inyo, KIA, Mercedes Benz, MOON POWER, ÖAMTC, ÖBB Rail & Drive, OMV, Porsche, Saubermacher, SEAT MÓ, sharetoo, Škoda, Smart, Vespa/Piaggio, VW, VW Nutzfahrzeuge, Wien Energie, WKO Wien

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne (Stand September 2023):

LEMO, DELADAP, Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021) und viele andere.

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, ŠKODA, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.

