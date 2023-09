20.000 Wiener Erstklässler*innen erhalten Wasserflasche zum Schulstart

Stadt Wien fördert Leitungswasser als gesundes Schulgetränk

Wien (OTS) - Zum Start des neuen Schuljahres wird eine mittlerweile liebgewonnene Tradition fortgesetzt: 20.000 Wiener Taferlklassler*innen bekommen eine kostenlose Trinkflasche von Wiener Wasser.

„Das Wiener Wasser ist der beste und gesündeste Durstlöscher der Welt. Außerdem ist Leitungswasser trinken gut fürs Klima, weil es ganz ohne Pumpen, im freien Gefälle, klimaneutral zu uns nach Wien in die Haushalte kommt. Um den Erstklässlerinnen und Erstklässlern das Wasser trinken in der Schule leicht zu machen, erhalten heuer alle eine kostenlose Trinkflasche von Wiener Wasser“, sagt Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima und Umwelt.

Die Auslieferung der praktischen, geschirrspültauglichen und 100 Prozent recycelbaren Tritanflaschen übernimmt WienWork in bewährter Manier.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer weiß um den Wert des Wiener Wassers. „Kinder trinken häufig zu süß. Das wirkt sich negativ auf die Konzentration im Unterricht aus. Mit dem Projekt ‚Wassertrinken in der Schule‘ wurden mittlerweile 80 Prozent der Wiener Volksschulen und über 60 Prozent der Mittelschulen zu ‚Wasserschulen‘. Diese Bildungseinrichtungen verzichten in der Unterrichtszeit gänzlich auf Süßgetränke und setzen sich aktiv für das Wassertrinken ein.“

Die Förderung von Leitungswasser als Schulgetränk hat gute Gründe:

Wasser trinken steigert die Konzentration der Schüler*innen – so können sie dem Unterricht aufmerksamer folgen.

Wasser hat gegenüber gesüßten Getränken den Vorteil, dass es kalorienfrei ist, Adipositas und Karies vorbeugt und nicht verpackt werden muss.

Wassertrinken reduziert Plastikmüll und trägt zum Klimaschutz bei



Breite Unterstützung für interessierte Schulen

Die Wiener Initiative „Wassertrinken in der Schule“ wurde von gutessen consulting entwickelt und wird von der Wiener Gesundheitsförderung, dem Fonds Gesundes Österreich, Wiener Wasser und der Bildungsdirektion für Wien unterstützt. Im Unterricht, am Sportplatz und in der Pause wird kühles Leitungswasser getrunken. Lehrkräfte ermuntern die Schüler*innen ausreichend zu trinken. Wiener Schulen erhalten weitere Informationen bei gutessen consulting (office@gutessen.at, Tel 0664/1508431).

