Großer Erfolg für die berufliche Qualifizierung in Österreich

31 Befähigungsprüfungen dem akademischen Bachelor gleichgestellt

Wien (OTS) - Als großen Erfolg für die berufliche Qualifizierung in Österreich begrüßt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die nun erfolgte Zuordnung von 31 Befähigungsprüfungen zum Level 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR): „Damit wird der Wert und die Bedeutung der beruflichen Bildung besonders ausgezeichnet. Die Gleichwertigkeit dieses Bildungsabschlusses mit dem akademischen Bachelor ist eine Bestätigung für die hohe Qualität der Berufsausbildung in Österreich.“

Nachdem 2018 alle Meisterprüfungen diesem hohen Qualifikationsniveau zugeordnet worden waren, sei es ein logischer Schritt, dass auch Berufsabschlüsse in Gewerben, wie beispielsweise Elektrotechnik, Gas- und Sanitärtechnik oder dem Sprengungsunternehmer diesem Qualifikationsniveau zugeordnet wurden, so Scheichelbauer-Schuster. „Diese Entscheidung wertet die berufsbezogenen Bildungsabschlüsse massiv auf. Mit gutem Gewissen können wir allen Jugendlichen bei der Berufswahl empfehlen, eine Lehre zu absolvieren, da sie damit die Grundlage für einen Karriereweg legen, der bis zur höchsten Qualifikation auf NQR-Level 6 ohne Umweg über eine weiterführende Schule reicht. Dieser berufsbezogene Karriereweg ist somit eine erfolgversprechende Alternative zum schulischen oder akademischen Bildungsweg“, zeigt sich die Bundessparten-Obfrau überzeugt.

Der aktuellen Entscheidung lagen 31 neu, kompetenzorientiert gestaltete Befähigungsprüfungsordnungen samt Qualifikationsstandard zu Grunde. Damit wird klargelegt, dass die Befähigungsprüfungsordnungen - genauso wie die Meisterprüfungsordnungen - den modernsten inhaltlichen und didaktischen Standards entsprechen. „Die betreffenden Branchen werden gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft die zu vermittelten Kompetenzen auch künftig entsprechend den qualitätsbezogenen Anforderungen des NQR stetig weiterentwickeln und an die Bedürfnisse der Praxis anpassen“, betont Scheichelbauer-Schuster und dankt Bundesminister Martin Kocher für seine Initiativen bei der berufsbezogenen Berufsausbildung: „In den letzten Wochen wurde ein Gesetzesentwurf zur Höheren Beruflichen Bildung veröffentlicht, der einen eigenständigen praxisbezogenen Bildungsweg eröffnet hat, und nun die Gleichstellung der Befähigungsprüfungen mit dem akademischen Bachelor - das sind gute Tage für die Berufsaussichten der Fachkräfte und für den Wirtschaftsstandort Österreich.“ (PWK303)

