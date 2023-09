SPÖ-Taucher ad Wien Energie: Hauptaugenmerk auf größtmögliche Preissenkungen für Endkund*innen

Wien Energie Vertrieb entgegen tendenziöser Darstellung wirtschaftlich stabil

Wien (OTS/SPW) - Mit scharfer Kritik an den Aussagen von ÖVP-Klubobmann Wölbitsch und FPÖ-Stadtrat Nepp reagiert heute, Samstag, SPÖ-Klubobmann Josef Taucher: „Wie bereits seit der Veröffentlichung der Jahresbilanz der Wien Energie bekannt ist, musste die Wien Energie Vertrieb im Geschäftsjahr 2021/22 deutliche Verluste im Endkund*innengeschäft verzeichnen. Die massiven Preissteigerungen und Verwerfungen am Energiemarkt wurden aber im Sinne der Wiener*innen nicht an die Endverbraucher*innen weitergegeben“, erklärt der Klubobmann der SPÖ Wien Josef Taucher. Die Vertriebstochter der Wien Energie, die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ist wirtschaftlich stabil und hat für das Geschäftsjahr 2022/23 sowie darüber hinaus einen positiven Ausblick.

„Während die ÖVP-geführte Bundesregierung die Bevölkerung im Stich lässt, arbeitet die Wiener Stadtregierung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Auswirkungen der Teuerung. Dazu gehört auch, die hohen Energiepreise für die Wiener*innen so gering wie möglich zu halten“, so Klubobmann Josef Taucher.

