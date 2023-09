Österreichs SuperStreamer Joyn mit Sonderpreis der KURIER ROMY ausgezeichnet

Joyn gelingt Meilenstein am heimischen Medienstandort und vereint erstmals alle österreichischen Sender und mehr auf einer Plattform.

Wien (OTS) - Die KURIER ROMY-Jury hat Joyn, Österreichs SuperStreamer, heute im Rahmen der KURIER ROMY Branchenpreis Verleihung mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Joyn bietet in Österreich eine zentrale und kostenlose Plattform, die die österreichische Medienwelt vereint: Ein Ort, der erstmals alle heimischen Sender von ORF über ATV, PULS 4, PULS 24 & ATV2 bis hin zu ServusTV – all diese und mehr - LIVE und OnDemand zusammenbringt. Joyn erreicht bereits vier Monate nach Launch im Mai mehr als 800.000 Unique User:innen täglich in der TV-App, im Web auf joyn.at und mobil auf Tablets & Smartphones. Damit nutzt jede 10. Österreicherin und jeder 10. Österreicher bereits täglich Joyn.

Markus Breitenecker, CEO Joyn, ProSiebenSat.1 PULS 4: „Beim Start unseres kostenlosen SuperStreamers Joyn Mitte Mai war es unser Ziel, die beliebtesten Österreich-Sender von PULS 4 und ATV über den ORF, ServusTV und Kurier TV und ihre besten Programme aus Nachrichten, Entertainment, Sport sowie österreichischen Exklusiv-Inhalten auf einer Plattform zu vereinen. Und den Österreicher:innen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Branchenpreis der KURIER ROMY ist für uns eine besondere Ehre, weil er aus der Branche kommt und zeigt, dass wir gemeinsam mit allen tollen Partnern damit auf dem richtigen Weg sind. Wir werden weiterhin mit voller Leidenschaft und ganzem Einsatz daran arbeiten, das beste österreichische Streaming Angebot für unser Publikum zu bieten. Danke für die Wertschätzung der Branche zu diesem einzigartigen Medienprojekt.“

Über Joyn

Die kostenlose Streaming App Joyn ist auf den meisten Fernsehern bereits vorinstalliert, sowie in den Handy- und SmartTV-Appstores zum Download verfügbar. Online abrufbar via www.joyn.at.

