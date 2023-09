Die IFW - Islamische Föderation in Wien startet Umweltaktion „Emissionsfreie Woche – umweltbewusst zur Moschee“

Wien (OTS) - Die IFW – Islamische Föderation in Wien nimmt zwischen dem 16. und 22. September 2023 in Wien und Niederösterreich an dem Projekt „Emissionsfreie Woche – umweltbewusst zur Moschee“ mit 22 Moscheen teil. Die Moscheegemeinden werden dazu aufgerufen, an den Aktionstagen ihren Weg zur Moschee möglichst emissionsarm und umweltfreundlich zu gestalten, etwa zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einer Fahrgemeinschaft. Ziel der Aktion ist es, ein Zeichen für schadstoffarme Mobilität zu setzen und Bewusstsein dafür zu schaffen.

„Umweltschutz ist für Muslime ein wichtiges Thema“, sagte Mehmet Arslan Vorsitzender der IFW. „Es gehört zu unserem Glauben dazu, das Gleichgewicht der Natur zu schützen und auf andere Lebewesen und Organismen zu achten. Deshalb möchten wir als muslimische Gemeinde ein Zeichen setzen und unserer Verantwortung zum Schutz der Umwelt nachkommen. Emissionsminderung ist in diesem Sinne einer der ersten Schritte.

Allein in Wien und Niederösterreich gehen über 10.000 Muslime regelmäßig zum Freitagsgebet in die Moschee. Die Fahrt zur Moschee mit privaten Pkws bedeutet Emissionssaustoß. Im Rahmen unserer emissionsfreien Woche wollen wir während des Aktionszeitraums vom 16. bis 22. September den Weg zur Moschee mindestens einen Tag möglichst umweltfreundlich und emissionsarm gestalten. Damit wollen wir nicht nur an den Aktionstagen, sondern auch an allen anderen Tagen der Woche für mehr Umweltbewusstsein sorgen und zum Klimaschutz beitragen.“

Arslan betonte, dass im Islam Muslime zu einem sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie Schutz und Achtung der Umwelt angehalten sind. Arslan weiter: „Als islamische Gemeinschaft fühlen wir uns angesichts der schwerwiegenden Folgen des Klimawandels verantwortlich, uns für das Wohlergehen aller Menschen einzusetzen und etwas zu unternehmen.“

Weiterhin werden im Rahmen der Aktion Themen rund um den Klimaschutz in den Freitagspredigten auch aus religiöser Sicht aufgegriffen. Neben Wien und Niederösterreich wird die Aktion am selben Tag in vielen Ländern Europas stattfinden. Die Ankündigung sowie Bekanntmachung erfolgt über soziale Medien, auch in Form von Aktionsflyer und -plakaten sowie Informations- und Einladungsvideos.“

