Das internationale EU-Projekt HoME verhandelt den Begriff Heimat

Österreich-Premiere im Rahmen der MUSIKTHEATERTAGE WIEN

Wien (OTS) - Zwöf Künstler*innen aus verschiedenen Kunstgattungen, Disziplinen und Ländern in Österreich, Ungarn, Serbien und Spanien präsentieren im Rahmen der MUSIKTHEATERTAGE WIEN am 15. und 16. September das maßgeblich durch das Creative Europe Programme der Europäischen Union mitfinanzierte Projekt HoME.



Die teilnehmenden Künstler*innen haben dazu über einen Zeitraum von drei Jahren Geschichten von Menschen zu ihrem Heimatbegriff gesammelt und stellen sie nun bei den MUSIKTHEATERTAGEN WIEN in Form einer Installation, einer Ausstellung sowie mit der Performance A MOMENT TO LAND im brut nordwest vor.



Darüber hinaus finden am 16. September auch zwei Diskussionsrunden statt, bei denen u.a. die Künstler*innen Marichka Shtyrbulova, Roman Grygoriv sowie Illia Razumeiko über ihre Situation in der Ukraine sprechen.

HoME bei den MUSIKTHEATERTAGEN WIEN



15. Sept

18:00 HoME Installation + Ausstellung

19:30 Performance A MOMENT TO LAND



16. Sept

18:00 HoME Installation + Ausstellung

19:30 Podiumsdiskussion “Reframing HoME”

20:00 Podiumsdiskussion “At Home with War”



Weitere Informationen: https://mttw.at/home/

Rückfragen & Kontakt:

Simon Hajós

DIE KULTURPRODUKTION

Viktor-Christ-Gasse 10

1050 Wien

M: +43 664 921 50 59

E: simon.hajos @ kulturproduktion.at

W: kulturproduktion.at