Stocker zur Abschaffung der Kalten Progression: „Mehr Geld für alle, die etwas leisten“

Der Lohnfresser, der bisher jedes Jahr die Lohnerhöhungen aufgefressen hat, ist ein für alle Mal gestoppt

Wien (OTS) - „Mehr Geld für alle, die etwas leisten. Das bedeutet die Abschaffung der Kalten Progression. Mit dieser dauerhaften Maßnahme schaffen wir Entlastung für all jene, die jeden Tag aufstehen, in die Arbeit gehen und einen wertvollen Beitrag für die gesamte Gesellschaft leisten“, freut sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, über die Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung, genannt Kalte Progression, und weiter: „Die schleichende Steuererhöhung ist ein für alle Mal gestoppt. Jahrzehntelang wurde die Abschaffung der Kalten Progression gefordert – Bundeskanzler Karl Nehammer ist dieser Meilenstein nun tatsächlich gelungen.“



„Als Volkspartei sind wir der festen Überzeugung: Leistung muss sich in Österreich lohnen. Deshalb ist es goldrichtig, Leistung deutlich weniger zu besteuern. Die Regierung setzt damit ihren Weg fort, die Kaufkraft der Menschen zu stärken. Insgesamt profitieren 7,5 Millionen Menschen von der Abschaffung der Kalten Progression und das von nun an jedes Jahr aufs Neue“, so Stocker weiter und erklärt abschließend: „Zwei Drittel gehen direkt an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurück und auch beim letzten Drittel, das zielgerichtet eingesetzt wird, lösen wir unser Versprechen ein, dass diejenigen unterstützt werden, die etwas leisten. Denn wer jeden Tag früh aufsteht, arbeiten geht und mit seinen Steuern unsere Gesellschaft und unseren Wohlstand finanziert, muss auch etwas davon haben. Dazu stehen wir als Volkspartei.“



