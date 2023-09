19. Bezirk: Quartett „Indian Spirit“ spielt am Kahlenberg

Wien (OTS) - Der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ hat ein Konzert auf die Beine gestellt, bei dem Jazz, Weltmusik und Rhythmen aus Indien durch 4 Instrumentalist*innen kunstvoll kombiniert werden. Am Sonntag, 17. September, wird das Quartett „Indian Spirit“ von 13.00 bis 15.30 Uhr neben dem Gotteshaus am Kahlenberg („St. Josefskirche“, 19., Am Kahlenberg 38) spielen.

Der Eintritt zu der Freiluft-Veranstaltung ist frei. Der Bezirk unterstützt das spannende Musik-Projekt. Die von Fachleuten oft gelobte Formation „Indian Spirit“ besteht aus Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang), Robert Pawlik (Gitarre), Stefan „Pista“ Bartus (Kontrabass) sowie Vinayak Netke (Tablas). Netke reist zum Auftritt in Döbling aus Mumbai an und hat einen sehr guten Ruf als Trommler. Bei Regen gastiert die Gruppe „Indian Spirit“ im Inneren des Sakralbaus. Nähere Auskünfte: Telefon 0664/24 11 767 („KULT“) bzw. E-Mail michaela.rabitsch@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „KULT“, Band „Indian Spirit“: www.michaelarabitsch.com

Josefskirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Josefskirche_(19)

St. Josefskirche am Kahlenberg: https://kahlenberg-kirche.at/de/startseite/

