FPÖ-Brigittenau fordert 24-Stunden-Besetzung der Polizeiinspektionen im Bezirk

Wien (OTS) - In einer besorgniserregenden Entwicklung hat die Bezirksparteiobfrau der FPÖ-Brigittenau, Birgit Kopschar, ihre tiefste Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass der Resolutionsantrag der FPÖ, der darauf abzielt, alle Polizeiinspektionen im Bezirk rund um die Uhr zu besetzen, in der gestrigen Präsidialsitzung nicht einmal zur Abstimmung zugelassen wurde.

Hintergrund dieses dringlichen Antrags ist die geplante dramatische Reduzierung der Öffnungszeiten der Wachzimmer in den Nachtstunden durch das Innenministerium unter ÖVP-Minister Karner. Zurzeit bleibt nur noch eine einzige Polizeiinspektion im Bezirk in den Nachtstunden geöffnet. Leider hat sich SPÖ-Bürgermeister Ludwig bisher nicht gegen diese Pläne ausgesprochen.

Vor wenigen Tagen schockierte ein weiterer Vorfall die Brigittenau, als islamistische Sittenwächter ein Mädchen mit Faustschlägen brutal niederschlugen. Die Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) kündigte gegenüber der "Krone" neue Maßnahmen an, gab jedoch auch Verantwortung an die Polizei ab, für die der Bezirk nicht zuständig sei. Sie sagte wörtlich: "Es ist kein haltbarer Zustand, dass schon wieder jemand glaubt, als selbsternannter Sittenwächter zu agieren. Wir sind schon einmal erfolgreich dagegen vorgegangen und werden auch jetzt wieder entsprechende Maßnahmen setzen."

Angesichts dieser dringlichen Sicherheitslage und der öffentlichen Betroffenheit wundert es umso mehr, dass ein entsprechender Sicherheitsantrag der FPÖ-Brigittenau nicht einmal zur Abstimmung zugelassen wurde. Die Frage, wie glaubwürdig die SPÖ in Bezug auf die Sicherheit unseres Bezirkes noch ist, drängt sich für die FPÖ-Brigittenau dabei auf. „Die Bezirksbevölkerung wird spätestens am Wahltag ihre Meinung dazu in der Wahlzelle kundtun“, so Kopschar abschließend.

