Grüne/Schwarz: Verteilung des dritten Drittels setzt wichtige soziale Maßnahmen um

Wien (OTS) - Die Abschaffung der kalten Progression bringt nächstes Jahr eine Ersparnis von insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro. Während zwei Drittel davon automatisch über eine Anpassung der Tarifstufen verteilt werden, wurde heute die Verwendung des dritten Drittels in Höhe von knapp 1,2 Milliarden präsentiert. Der Sprecher der Grünen für Budget und Steuern, Jakob Schwarz, sieht wichtige sozialpolitische Anliegen umgesetzt: “Wir haben das dritte Drittel zu einem sozialen Drittel gemacht: Zum einen werden die ersten vier Tarifstufen stärker erhöht als die Tarifstufen für Gutverdiener. Zum Beispiel wird dadurch die erste Tarifstufe gänzlich an die Inflation in Höhe von 9,9 Prozent angepasst und sorgt dafür, dass ab nächstem Jahr für alle Arbeitnehmer:innen die ersten 12.816 Euro die verdient werden, steuerfrei sind. Das bringt ein Ersparnis für alle, vor allem aber für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen”, freut sich Schwarz.

“Zusätzlich werden 2024 auch alle Absetzbeträge um die volle Inflation erhöht. Das ist besonders für Menschen mit geringem Einkommen eine wichtige Entlastung, weil diese Absetzbeträge auch dann wirken, wenn keine Einkommensteuer anfällt. Wir haben also auch hier die Ersparnis durch die Abschaffung der kalten Progression so verteilt, dass jene Menschen, die durch die aktuelle Teuerung am meisten belastet sind, auch am meisten entlastet werden”, hält Schwarz fest.

“Außerdem wird der Kindermehrbetrag, der für Familien mit geringem Einkommen eine bedeutende steuerliche Erleichterung darstellt, pro Kind von 550 auf 700 Euro erhöht. Damit gehen wir weiter gegen Kinderarmut vor und unterstützen jene Familien, die in Zeiten der Teuerung jeden Cent zweimal umdrehen müssen”.

