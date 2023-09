Business Angel Day 2023 Auszeichnungen gehen heuer an Christiane Holzinger und Berthold Baurek-Karlic

Christiane Holzinger und Berthold Baurek-Karlic sind Business Angel of the Year 2023. Erstmalig wurde der Preis für das Lebenswerk an Hansi Hansmann vergeben.

Velden am Wörthersee (OTS) - Die besten Business Angels Österreichs stehen fest: Bereits zum 15. Mal wurde im Rahmen des „Business Angel Day“ die begehrte Auszeichnung des „Business Angel of the Year“ vergeben. Die Verleihung in den zwei Kategorien „female“ und „male“ setzt dabei ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Female Investing für den Standort Österreich. Diesjährig wurde erstmals eine besondere Auszeichnung für das Lebenswerk verliehen. Der Business Angel Day fand am 14. September im Schlosshotel Falkensteiner in Kärnten statt. Organisiert wurde der Event von der aws gemeinsam mit den akademischen Gründerzenten (AplusB). Rund 130 Teilnehmer*innen sind der Einladung gefolgt und machten den Business Angel Day zu einem der wichtigsten Netzwerktreffen in Österreich.

Die Preisträger*innen

Der Titel „Business Angel of the Year“ in der Kategorie „female“ ging dieses Jahr an Christiane Holzinger. Die Unternehmerin, Steuerrechtsexpertin, langjährige Vorsitzende der Jungen Wirtschaft und Vorstandsmitglied der invest.austria, zeichnet sich besonders durch ihr Engagement für die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen aus. Holzinger setzt sich leidenschaftlich für verbesserte Investitionsmöglichkeiten in Österreich ein und stärkt mit ihrer aktiven Tätigkeit als Business Angel das Fundament für junge Unternehmen.

Mit der Auszeichnung „Business Angel of the Year“ in der Kategorie „male“ wurde heuer Berthold Baurek-Karlic prämiert. Der Gründer von Venionaire Capital, Präsident des European Super Angel Clubs und Start-up Mentor hat nicht nur außergewöhnliches Feedback von Portfolio-Start-ups erhalten, sondern konnte in der österreichischen Investmentszene neue Akzente setzen. Besonders bemerkenswert ist die Gründung des World Venture Forums 2023 in Kitzbühel, das die internationale Vernetzung der österreichischen Investor*innengemeinschaft fördert.

Die beiden Gewinner*innen konnten sich bei der Auswahl gegen eine Vielzahl von Business Angels durchsetzen. Insgesamt wurden knapp 35 Nominierungen von Start-ups und dem Ökosystem für die Auszeichnung vorgeschlagen. Nach einer Vorauswahl wurden die Gewinnerin und der Gewinner von einer vierköpfigen Jury gekürt. Juror*innen waren die Vorjahressiegerin Katharina Schneider und der Sieger Hermann Futter, sowie eine Vertreter*in der aws und von AplusB. Die begehrte Auszeichnung wird bereits seit 15 Jahren verliehen, unter den früheren Gewinner*innen finden sich Karin Kreutzer, Werner Wutscher und Hansi Hansmann.

Johann "Hansi" Hansmann, die österreichische Business Angel Legende, erhält den erstmalig verliehenen Sonderpreis für sein Lebenswerk. Als Begründer und langjähriger Präsident der Austrian Angel Investors Association hat Hansmann die heutige Business Angel-Szene in Österreich maßgeblich geprägt. Sein unermüdliches Engagement und unternehmerisches Verständnis haben zahlreiche Angel Investor*innen erstmals mit dem Start-up-Virus infiziert.

Seit 2003 ist Hansmann als Angel Investor aktiv und feierte bedeutende Exits, die breite mediale Aufmerksamkeit erlangten und somit auch wesentlich zur Sichtbarkeit von Business Angels beitrugen.

Business Angels spielen entscheidende Rolle im Start-up Ökosystem

„Die Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten stellt für junge, innovative Start-ups eine Herausforderung dar, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Zinsen. Hierbei kommt den Business Angels eine essenzielle Rolle zu. In dieser entscheidenden Phase tragen sie nicht nur finanziell, sondern auch durch ihre unternehmerische Expertise maßgeblich zur Entwicklung und Stärkung der jungen Unternehmen sowie unseres Wirtschaftsstandorts bei. Mit aws i2 Business Angels unterstützen wir durch die Vernetzung von Investor*innen und Start-ups und bieten mit dem Programm aws Start-up Invest zusätzliches Risikokapital durch Co-Investments. Mit der Ehrung als ‚Business Angel of the Year‘ können wir die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und steigern. Wir sind stolz, Christiane Holzinger und Berthold Baurek-Karlic auszeichnen zu dürfen – zwei renommierte Expert*innen, die einen unschätzbar wertvollen Beitrag leisten. Eine besondere Freude ist es, dieses Jahr Hansi Hansmann für sein Lebenswerk zu ehren. Durch seinen unermüdlichen und engagierten Einsatz als Business Angel hat er die österreichische Investment-Szene nachhaltig geprägt und bereichert “, sagt aws Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Auf die Bedeutung von innovativen Start-ups und Business Angels verweist auch Jürgen Kopeinig, build! Geschäftsführer und Mitglied des AplusB-Netzwerks: „Start-ups und „neue Unternehmen“ schaffen hochwertige Arbeitsplätze, haben eine hohe Forschungsintensität, sind international wettbewerbsfähig und tragen wesentlich zur Wirtschaftsentwicklung im Land bei. Ein wesentlicher Baustein in der Entwicklung dieser Unternehmen ist ein funktionierendes Ökosystem von Business Angels. Die aws baut schon seit langem ein Netzwerk für Business Angels auf. Die langjährige Partnerschaft des AplusB Netzwerks mit der aws ermöglicht den Zugriff der betreuten „Neuen Unternehmen“ auf dieses Netzwerk. Der Business Angel Day macht die Partnerschaft und das Netzwerk an Business Angels in Österreich und deren Kompetenz deutlich und sichtbar. Besonders freut es mich, in diesem Jahr den Business Angel Day in Velden am Wörthersee ausrichten zu können.“

Organisiert und veranstaltet wurde der Event von der aws und den akademischen Gründerzentren (AplusB). Als Hauptsponsor konnte die Erste Bank und der CFV gewonnen werden.

„Als Sponsor freuen wir uns, den Business Angel Day 2023 unterstützen zu können. Gerade bei der Finanzierung von jungen, innovativen Unternehmen sind Business Angels häufig ein wichtiger Partner, bevor die Bank als weiterer Kapitalgeber die Entwicklung der Unternehmen unterstützen kann. Der Business Angel Day sorgt für die notwendige Sichtbarkeit dieses Themas und hilft bei der Gewinnung neuer Investoreninnen und Investoren, um Innovation und Unternehmertum in Zukunft noch besser zu fördern.“ sagt Harald Baier, GründerCenter der Kärntner Sparkasse.

Über die Austria Wirtschaftsservice GmbH

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

aws i2 Business Angels

Mit den Vernetzungsservices unter aws Connect vernetzt die aws Start-ups mit Investor*innen, etablierten Unternehmen und Kooperationspartnern. Ein zentrales Service ist aws i2 Business Angels. Dieses neutrale Programm bringt Start-ups und Investor*innen rasch, effizient und transparent zusammen: Dafür werden jährlich aus rund 800 Start-ups zwischen 50 bis 80 geeignete Projekte ausgewählt und den 430 Business Angels präsentiert – entweder über die Plattform aws Connect oder im Rahmen von Pitching-Events. So werden pro Jahr Kapitalbeteiligungen in Höhe von rund fünf Millionen Euro vermittelt. Nicht nur erfahrene Investor*innen setzen auf aws i2 Business Angels, sondern insbesondere Neueinsteiger*innen in das Thema Start-up-Investment profitieren ebenfalls von dem qualitativen Service.

AplusB ist treibender Impact Generator für Technologie Start-ups

AplusB (Academia plus Business) Inkubatoren sind seit 2002 in den einzelnen Bundesländern in ganz Österreich aktiv, indem Ausgründungen (Spin-Offs) basierend auf Forschungswissen aus Österreichs Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen begleitet und unterstützt werden.

Mit seinen sechs AplusB Zentren unterstützt das Programm flächendeckend Technologie Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial. Als wichtiger Kooperations- und Inspirationspartner der österreichischen Hochschullandschaft werden Technologieprojekte identifiziert und im Rahmen einer Start-up Gründung zum Erfolg geführt. Als das größte Inkubatorennetzwerk Österreichs fördert AplusB hochtechnologische Start-ups und unterstützt diese durch gezielte Förderung und Workshops dabei, nachhaltig und langfristig Erfolge zu erzielen

Die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH

Die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH begleitet Gründer*innen von der Idee bis zum eigenen Unternehmen. Die Services sind auf innovative, wissensbasierte, technologie-orientierte Start-ups in Kärnten zugeschnitten. Das build! Gründerzentrum Kärnten unterstützt Start-ups auch dabei, die notwendigen Kontakte zu potenziellen Investor*innen zu knüpfen und steht interessierten Investor*innen zur Seite, wenn es darum geht, attraktive Investments zu finden. Das build! Team steht für individuelle, fachkundige Beratung und bietet ein umfassendes Netzwerk an Partner*innen und Mentor*innen. Weitere Informationen auf www.build.or.at

