Aviso Grüne Wien/Kunrath, Aslan: Veranstaltungsreihe zu 75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte einmal „das schönste politische Gedicht“ – heuer feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen. Die Menschenrechte betreffen uns alle und schreiben unsere Grund- und Freiheitsrechte fest. In diesem Sinn stellen die Menschenrechtssprecher:innen der Grünen Wien, Niki Kunrath und Berivan Aslan, im Rahmen einer Veranstaltungsreihe jeden Monat bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember eines dieser Grundrechte in den Fokus.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

We Are One: Die Würde des Menschen, Artikel 1

Was: Speakers Corner zum Thema persönliche Assistenz und UN-Behindertenkonvention. Gemeinsam mit Organisationen von Menschen mit Behinderungen.

Wann: Dienstag, 19. September 2023, 10:00 Uhr

Wo: Rathauspark, rechte Seite beim Springbrunnen/#Wienliebe Schild, 1010 Wien



Walk in my shoes: Das Recht auf Schutz, Artikel 14

Was: Asyl ist kein Verbrechen, Schuhsammelaktion für Geflüchtete, gemeinsam u. a. mit SOS Balkanroute.

Wann: Dienstag, 17. Oktober 2023, 16:00–18:30 Uhr

Wo: Ballhausplatz, 1010 Wien



Home is where the housing is: Das Recht auf ein gutes Leben, Artikel 25

Was: Wohnen muss leistbar bleiben.

Wann: Donnerstag, 16. November 2023, ab 17:00 Uhr

Wo: Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Hauptveranstaltung: 75 Jahre und kein bisschen alt

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – 1948 bis heute

Was: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat 30 Artikel. Seit 75 Jahren ist das Dokument unverändert. Mitmachaktion für alle: Schreib deine Idee! Gemeinsam suchen wir den 31. Artikel. Mit prominenten Stimmen der Grünen, aus dem NGO-Bereich und der Zivilgesellschaft.

Wann: 8.–10. Dezember 2023, jeweils 12:00–17:00 Uhr

Wo: Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at