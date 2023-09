Immobilienpreis Cäsar® 2023 – Das sind die Branchenbesten!

Wien (OTS) - Am Donnerstagabend wurde im Schönbrunner Schlosstheater der renommierten Cäsar® Immobilienpreis verliehen. In neun Kategorien erhielten herausragende Persönlichkeiten Anerkennung für ihr Engagement und ihre erstklassigen Leistungen in der Immobilienbranche.

Die hochkarätige Gala fand vor einem Publikum von rund 300 angesehenen Vertreter:innen der Immobilienbranche im glamourösen Ambiente des Schönbrunner Schlosstheaters statt. Moderatorin Barbara Fleissner eröffnete den Abend in Anwesenheit der vier Hauptsponsoren, darunter Michael Schmidt von 3SI Immogroup, Roland Schmid von IMMOunited, Sascha Krammer von Magenta Business und Daniel Dworak von willhaben. Iris Einwaller, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Veranstalterin des Cäsar®, betonte: „Der Cäsar® ist nicht nur eine Auszeichnung, er ist ein leuchtendes Symbol der Wertschätzung und des Zusammenhalts in unserer Branche.“

Die Cäsaren des Jahres 2023 sind:

Bauträgerin: Jasmin Soravia, Kollitsch & Soravia Immobilien GmbH

Immobilienverwalter: Markus Pusta, Pusta & Partner Hausverwaltungs GmbH

Maklerin: Karina Schunker, EHL Wohnen GmbH

Immobiliendienstleister: Herbert Hetzel, Beyond Carbon Energy

Real Estate Expert: Roman Eisenmagen, Erste Bank Sparkassen AG

Small Diamond: Karoline Imser, Imser & Rigele Immobilienbewertung GmbH

Cäsar International: Martina Maly-Gärtner, UBM Development AG

Immobilienmanagerin: Jenni Wenkel, Union Investment Real Estate Austria AG

Lebenswerk: Brigitte Jank, Unternehmerin und Politikerin

Von insgesamt 223 Bewerbungen wurden 24 Finalist:innen von der Verbandsjury, bestehend aus Vertreter:innen der Interessensvertretungen FIABCI, immQu, ÖVI, RICS, Salon Real und dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO, ausgewählt. Die Gewinnerin der Kategorie Lebenswerk wurde direkt von der Verbandsjury bestimmt.

Unter den Gästen befanden sich unter anderem die Vertreter:innen der Verbandsjury Alexander Bosak (immQu), Johannes Eisert (RICS), Georg Flödl (ÖVI) Matthias Gass (FIABCI), Johannes Wild (Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO) sowie Daniela Witt-Dörring (Salon Real). Auch die Vorjahressieger:innen Heinz Fletzberger (SÜBA), Astrid Grantner-Fuchs (EHL-Immobilien), Martin Löcker (UBM Development), Sebastian Nitsch (6B47) und Irene Rief-Hauser (Feine Immobilien) beehrten die feierliche Gala, um den diesjährigen Cäsaren zu gratulieren.

Allgemeines zum Cäsar®:

Seit dem Jahr 2006 werden herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft mit dem Immobilienaward Cäsar® ausgezeichnet. Seit 2016 haben die Partnerverbände die inhaltliche Leitung des Cäsar® übernommen. Diese bilden auch die kleine Verbandsjury, die die Nominierung der drei FinalistInnen pro Kategorie übernimmt. Die große Fachjury, bestehend aus rund 45 wahlberechtigten Expert:innen der Immobilienbranche, wählte die Cäsaren in diesem Jahr anschließend in einer notariell beaufsichtigten Jurysitzung. Der Immobilienaward könnte jedoch ohne die zahlreichen Unterstützer nicht stattfinden: Vielen Dank an das Personenkomitee, die Verbandsjury, die große Fachjury, sowie an die vier Hauptsponsoren 3SI Immogroup, IMMOunited, Magenta und willhaben. Detaillierte Informationen zum Cäsar® 2022 finden Sie auch unter: www.immoaward.at



