Michael Heltau erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Mayer: „Seine Stimme und Haltung haben unendlich viele Menschen getröstet, bestärkt und auf eine besondere Art und Weise mit der Welt verbunden“

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat gestern Kammerschauspieler Michael Heltau mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt. Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, begrüßte die zahlreichen Gäste aus Kunst, Kultur und Politik anlässlich des Festaktes im Burgtheater. Die Laudatio hielt der ehemalige Staatsoperndirektor Ioan Holender.

„Michael Heltau hätte durchaus nur für diese eine, die größte Bühne im deutschsprachigen Raum, die des Burgtheaters, tätig sein können. Aber es haben ihn in seinem Leben offensichtlich immer auch andere Bühnen interessiert, Bühnen, die es ihm ermöglicht haben, Menschen zu erreichen, die nicht hier ins Theater kamen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer bei der Verleihung des Ehrenzeichens. „Ihr Schaffen, sehr verehrter Herr Heltau – und ich glaube, ich kann hier für viele sprechen – hat mich immer auf besondere Weise berührt. Ich habe es als große Kunst und aufrichtig an ein ‚Du‘ gerichtet empfunden. Ihre Stimme und Ihre Haltung haben unendlich viele Menschen getröstet, bestärkt und auf eine besondere Art und Weise mit der Welt verbunden“.

„Es gibt kein Theater, keinen Konzertsaal und keinen Veranstaltungsort in Wien, wo Michael Heltau nicht aufgetreten ist. Man hat ihm die Direktionen vom Theater in der Josefstadt, dem Theater an der Wien und dem Burgtheater angeboten. ‚Aber dann kann ich ja nicht spielen. Und wegen meinen Entscheidungen wird man sagen: also so einer ist er, der geliebte Heltau?‘ Heltau ist kein Schauspieler. Er ist ein Bühnenmensch“, würdigte Laudator Ioan Holender den Ehrengast und weiter: „Kari Bühl, der sagte, ‚Das simple Factum, dass man etwas ausspricht, ist indezent‘. Diese tiefe Wahrheit ist es, die Heltau seine Karriere lang in ihr Gegenteil verkehren musste, um sie im Umkehrschluss wieder zu bestätigen.“

In seiner Dankesrede erinnert Heltau an den Satz seiner Lehrerin am Reinhardt Seminar Helene Thimig: ‚Wenn Sie sich treu bleiben, kann eigentlich gar nichts passieren!‘ und meinte weiter: „Ich habe mich nie als Schauspieler empfunden, ich bin ein Bühnenmensch, mich interessiert das Ganze. Für mich selbst habe ich mich nie besonders interessiert, wahrscheinlich hat mich das auch davor bewahrt, auf mich selbst hereinzufallen.“



Die Wiener Theatermusiker (Bettina Gradinger, Violine, Katharina Dobrovich, Violine, Helmut Hödl, Klarinette, Maria Reiter, Akkordeon, Tommaso Huber, Kontrabass, Tscho Theissing, Arrangements und Leitung) umrahmten den Festakt musikalisch und widmeten dem Ehrengast abschließend eine sehr persönliche „Hommage à Michael Heltau“.

Fotos zum Download unter: https://flic.kr/s/aHBqjAUPeb



